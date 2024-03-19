Ранее июня: Шмыгаль рассказал, когда Украина будет иметь достаточно боеприпасов (видео)

По словам главы правительства, Киев надеется до апреля получить достаточное количество боеприпасов, чтобы сдержать фронт.

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Украина рассчитывает иметь достаточное количество боеприпасов уже в следующем месяце, чтобы Вооруженные силы Украины смогли дать достойный отпор российским войскам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции во время визита в Люксембург во вторник, 19 марта.

Глава украинского правительства отметил, что это будет возможно благодаря инициативе Праги по закупке 800 тысяч снарядов.

"Мы надеемся, что эта чешская инициатива, к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и уже начиная с апреля мы будем иметь достаточно боеприпасов для сдерживания нашей линии фронта", — сказал Шмыгаль.

Кроме того, глава Кабмина напомнил, что Украина надеется получить и другое оружие от партнеров.

"Мы также рассчитываем на поставки ракет большой и средней дальности, чтобы сократить логистику России на оккупированных территориях. Это также принципиально важно, как и артиллерийские снаряды для нас", — пояснил Шмыгаль.

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины — что известно

Напомним, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров и боеприпасы калибра 122 миллиметра.

О намерении инвестировать в эту инициативу согласился ряд стран — Дания, Франция, Литва, Латвия, Германия, Канада, Нидерланды, Швеция и другие.

13 марта советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр заявил, что боеприпасы, купленные Прагой за пределами Европейского союза, могут быть доставлены в Украину уже к июню. В то же время он предостерег, что Россия может попытаться сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому партнеры пытаются засекретить все остальные детали.