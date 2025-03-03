"Мир на условиях агрессора — капитуляция": президент Чехии хочет создать коалицию помощи Украине

Президент Чехии Петр Павел считает, что новая коалиция помощи Украине должна бороться за справедливый мир, чтобы не допустить новых захватнических войн в будущем.

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Президент Чехии Петр Павел призвал к созданию коалиции за мир в Украине. Сообщение с обращением к мировым лидерам он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter).

Петр Павел призывает не идти на условия страны-агрессора для достижения "мира" Фото: Скриншот

По его мнению, новая коалиция помощи Украине должна способствовать справедливому и устойчивому завершению войны.

"Пришло время рассмотреть возможность создания широкой коалиции тех, кто стремится к справедливому миру", — написал президент Чехии.

По словам президента Чехии, сегодня заключение мирного соглашения со значительными уступками стране-агрессору станет капитуляцией и побудит диктаторов к новым захватническим действиям.

"Так называемый "мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и будет лишь поощрять всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу", — отметил Петр Павел.

Президент Чехии призвал к созданию коалиции за мир в Украине на следующий день после встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 28 января, во время которой между украинским и американским лидерами вспыхнул спор на камеры. Дональд Трамп и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс обвиняли главу украинского государства в неблагодарности и нежелании завершать войну.

Сразу после инцидента на ссору Зеленского и Трампа отреагировали европейские лидеры, выразив слова поддержки украинскому лидеру и народу.

Напомним, Владимир Зеленский 3 марта сказал, что Киев продолжит дипломатические отношения с Вашингтоном и готов подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, если получит надежные гарантии безопасности, однако до окончания войны еще очень далеко.