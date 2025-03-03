"Мир на умовах агресора — капітуляція": президент Чехії хоче створити коаліцію допомоги Україні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що нова коаліція допомоги Україні має боротися за справедливий мир, щоб не допустити нових загарбницьких війн у майбутньому.

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Президент Чехії Петр Павел закликав до створення коаліції за мир в Україні. Допис зі зверненням до світових лідерів він зробив у своєму акаунті в соцмережі X (раніше — Twitter).

Петр Павел закликає не йти на умови країни-агресора для досягнення "миру" Фото: Скриншот

На його думку, нова коаліція допомоги Україні повинна сприяти справедливому та стійкому завершенню війни.

"Настав час розглянути можливість створення широкої коаліції тих, хто прагне до справедливого миру", — написав президент Чехії.

За словами президента Чехії, сьогодні укладення мирної угоди зі значними поступками країні-агресору стане капітуляцією та спонукає диктаторів до нових загарбницьких дій.

"Так званий "мир" на умовах агресора називається капітуляцією та лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", — зазначив Петр Павел.

Президент Чехії закликав до створення коаліції за мир в Україні наступного дня після зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому 28 січня, під час якої між українським і американським лідерами спалахнула суперечка на камери. Дональд Трамп і віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс звинувачували голову української держави у невдячності та небажанні завершувати війну.

Одразу після інциденту на сварку Зеленського і Трампа відреагували європейські лідери, висловивши слова підтримки українському лідеру та народу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 3 березня сказав, що Київ продовжить дипломатичні відносини з Вашингтоном і готовий підписати угоду про видобуток корисних копалин, якщо отримає надійні гарантії безпеки, проте до закінчення війни ще дуже далеко.