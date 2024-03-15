Швеция поддержала инициативу Чехии и предоставит 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Правительство скандинавской страны разрешило Управлению оборонных материалов (FMV) вести переговоры с ответственным органом Чешской Республики относительно реализации плана поставок.

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Швеция поддержала инициативу Чехии по закупке большого количества боеприпасов для Украины. Сканинавская страна предоставит 30 млн евро. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Швеции.

Правительство страны разрешило Управлению оборонных материалов (FMV) вести переговоры с ответственным органом Чешской Республики относительно реализации этой инициативы. Министр обороны Пол Йонсон рассказал, что потребность в боеприпасах для Украины большая, особенно это касается артиллерийских снарядов. Чехия определила возможности для приобретения большого количества боеприпасов на мировом рынке для пожертвования нашему государству.

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"Правительство хочет поддержать Чехию в этой работе", — говорится в заявлении.

Управление оборонных материалов (FMV), как решило правительство, может вести соответствующие переговоры и заключить соглашение с ответственным органом Чешской Республики по финансовой поддержке для закупки боеприпасов для Украины. Швеция намерена поддержать Чехию в этой инициативе 30 миллионами евро.

Финансирование взноса осуществляется в рамках пакета поддержки 15 в части, касающейся поддержки инициативы как финансовых взносов в фонды и ряда многосторонних и двусторонних проектов пожертвований. Страны ЕС и НАТО ввели его с целью поддержки Украины.

Снаряды от Чехии для Украины

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Он рассказал, что ему известно, откуда можно поставлять снаряды для артиллерийских установок, которые помогут Украине на поле боя в борьбе с российскими оккупантами. На поле боя их удастся поставлять в короткие сроки, если соответствующее финансирование найдут партнеры в США, Германии, Швеции и других странах.

К инициативе присоединились другие страны. Бельгия 28 февраля объявила о том, что предоставит €200 млн на чешскую инициативу по снарядам Украине.

Напомним, 15 марта издание Welt сообщило, что РФ прекратит боевые действия, если Украина отдаст оккупированные территории. Служба внешней разведки Эстонии разработала сценарий российской стратегии в Украине. С точки зрения России, даже замороженный конфликт был бы скорее промежуточным решением. Также эксперты прогнозируют рост ядерных угроз.