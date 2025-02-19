КНДР отправит России сотни тысяч боеприпасов, ракеты и РСЗО: изменит ли это ход войны в Украине

Крупный пакет вооружений от Северной Кореи российская армия получит до конца марта. В обмен Москва отдаст важнейшие технологии для наведения ракет, сборки самолетов и радаров, сообщили источники Daily NK.

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Северная Корея готовит для России крупный пакет вооружений: до конца марта российские военные получат сотни тысяч артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм. Об этом рассказал изданию Daily NK источник в вооруженных силах КНДР.

Кроме этого, в пакет военной помощи войдут сотни баллистических ракет малой дальности, включая тактические управляемые ракеты (КN-23) и сверхбольшие реактивные системы залпового огня (К-24).

Пхеньян за счет Москвы улучшит системы ПВО и ПРО

"Масштаб военной помощи отражает укрепление стратегического партнерства между Северной Кореей и Россией. ВС РФ сталкиваются с нехваткой оружия, а поставки вооружений из Северной Кореи могут существенно повлиять на ход войны", — указывает издание.

Кроме 4 февраля Северная Корея направила в Россию делегацию для переговоров по обмену оборонными технологиями. РФ в обмен предоставит важнейшие технологии для точного наведения ракет, сборки самолетов и радиолокационных систем в феврале и марте, говорит собеседник.

"Если Россия выполнит наш запрос от февраля 2024 года на технологии улучшения ВВС, мы планируем завершить сборочную линию самолетов к концу года", — отмечают в КНДР.

Северокорейская делегация будет работать с российскими инженерами, чтобы получить передовые технологии для модернизации истребителей МиГ-29 и Су-25, а также возможности для сборки самолетов и радаров.

"Передача технологий поможет Пхеньяну улучшить системы ПВО и ПРО, усилить разведывательные и наступательные возможности. В итоге это изменит военный баланс на Корейском полуострове", — отмечают аналитики.

Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения (KINU) Хонг Мин считает, что возможность развертывания дополнительных войск сигнализирует о более глубоких изменениях в отношениях между КНДР и Россией.

"Если КНДР расширит перечень технологий до тактического оружия, сверхбольших ракетных установок и артиллерии, отношения двух стран превратятся в военный союз", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины недавно признало то, что солдаты КНДР быстро учатся и адаптируются к войне в Украине.

Фокус ранее писал, что бойцы ВСУ поразили 170-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан". Вооружение было в Луганской области.