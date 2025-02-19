"Эффективность значительно возросла": в ГУР заявили, что солдаты КНДР адаптировались к современным тактикам войны

Войска Северной Кореи наблюдают за внедрением новых технологий на фронте и адаптируются к ним в режиме реального времени, говорят в украинской разведке.

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Сейчас на территории России находится 1000 военных КНДР и они проходят обучение на новой военной технике. Об этом в комментарии южнокорейскому изданию The Chosun заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Северокорейские солдаты быстро учатся и адаптируются к современным тактикам и стратегиям всего за несколько месяцев. Их боевая эффективность значительно возросла — не только в применении традиционного вооружения, как танки, но и в работе с современными системами, в частности дронами", — отметил Вадим Скибицкий.

Он добавил, что динамика боевых действий в Украине меняется каждые полгода.

"По мере внедрения новых технологий, таких как беспилотники и радиоэлектронная борьба, российские силы разрабатывают контрмеры, а мы, в свою очередь, создаем новую тактику для их преодоления. Войска Северной Кореи наблюдают за этими изменениями и адаптируются к ним в режиме реального времени", — сказал он.

Напомним, что через 3 месяца после того, как Северная Корея начала поставлять РФ гаубицы M-1978 Koksan, снаряды 170-мм калибра которых весят 45 кг или более и стреляют на 40 км, ВСУ впервые поразили такую бронетехнику.

Ранее украинские солдаты, которые воевали с солдатами КНДР, отметили, что они лучше подготовлены, чем российские военные. Но РФ использует их как "пушечное мясо".