Ночной дрон ВСУ поразил "чудо оружие" КНДР, поддерживающее танки РФ: анализ Forbes

По словам журналистов, то, что северокорейская гаубица оказалась возле Купянска, подтверждает, что тяжелое вооружение Пхеньяна не только оказывает поддержку 11-му армейскому корпусу КНДР в Курской области.

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Спустя три месяца после того, как Северная Корея начала поставлять РФ гаубицы M-1978 Koksan, снаряды 170-мм калибра которых весят 45 кг или больше и стреляют на 40 км, ВСУ впервые поразили такую бронетехнику. Об этом говорится в публикации отдельного полка беспилотных систем Nemesis.

"Принимаем в коллекцию достижений Nemesis очередную вундервафлю вражеского ВПК", — сообщается в посте.

Как Силам обороны удалось обнаружить и нанести удар по этой гаубице, удивления не вызывает, отмечает Forbes. Дрон бойцов 412-го ОПБпС, также известного как батальон Nemesis, обнаружил тепловую сигнатуру транспортного средства на холодном фоне украинской ночи, и затем, когда экипаж разбежался, сбросил на него мину.

Но удивляет то, где это произошло. Украинские защитники патрулировали сектор фронта возле Купянска, ключевого города-крепости, от которого идут основные маршруты к Харьковской и Луганской областям.

То, что северокорейская гаубица оказалась возле Купянска, подтверждает, что тяжелое вооружение, которое Пхеньян пообещал Москве, не только поддерживает 11-й армейский корпус КНДР. Его 12 тысяч военнослужащих были дислоцированы в западной части Курской области, где они пытаются и по большей части им не удается помочь российским войскам вытеснить ВСУ с 400-километрового выступа Курской области.

Это северокорейское оружие используется российской армией на востоке Украины. А именно 1-ой гвардейской танковой армией ВС РФ, которая стремится захватить плацдарм через реку Оскол, чтобы окружить украинский гарнизон в Купянске.

Подкрепление КНДР не помогло россиянам в Курской области. Украинская контратака даже расширила захваченный выступ. Но в районе Купянска северокорейское оружие все же может быть эффективным.

"Российские войска усилили наступление на Купянском направлении. Они перешли реку Оскол и продвинулись в полях участка Тополи", в 32 км от города, говорится в публикации украинского Центра оборонных стратегий.

Напомним, что, по данным ISW, Кремль не демонстрирует никаких признаков готовности идти на компромисс и остановить боевые действия.

Также сообщалось, что, по информации мэра Одессы Геннадия Труханова, в из-за обстрелов РФ более 250 тысяч горожан остались без света и тепла.