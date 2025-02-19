Кремль не демонстрирует никаких публичных признаков того, что пойдет на материальный компромисс, — ISW

Аналитики отмечают, что Россия остается незаинтересованной в "добросовестных переговорах" и не готова идти на уступки, в отличие от Владимира Зеленского, действия которого специалисты расценивают как готовность идти на компромисс.

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Российская верхушка власти во главе с президентом Владимиром Путиным и его администрацией продолжают придерживаться своего утверждения о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "нелегитимным" главой государства. Поэтому они пытаются донести мысль о том, что Зеленский "не имеет полномочий" вести переговоры с Россией, а сам Кремль поэтому не обязан выполнять любые соглашения, заключенные с действующей украинской властью. Также аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия совершенно не демонстрирует признаков, которые свидетельствовали бы о готовности пойти на любой материальный компромисс. Об этом они написали в своем ежедневном обзоре российско-украинской войны за 18 февраля.

"Кремль остается незаинтересованным в добросовестных переговорах и сохраняет свою цель уничтожить украинское государство", — говорится в сообщении.

Также аналитики считают, что Россия не будет идти на материальные уступки для достижения мира, ведь "не демонстрирует никаких признаков" этой готовности публично.

К такому мнению исследователи института пришли на фоне новостей о двусторонней встрече между РФ и США в Саудовской Аравии, где Кремль продолжил сигнализировать о том, что не желает переговоров.

"Российские официальные лица на двусторонней встрече продолжали сигнализировать о нежелании Кремля вести переговоры по войне в Украине и решимости достичь своих максималистских целей", — пишут аналитики.

В то же время, как считают исследователи Института изучения войны, Владимир Зеленский демонстрирует своими действиями и заявлениями собственную готовность к компромиссам для достижения мира.

"Зеленский, в отличие от кремлевских чиновников, продолжает демонстрировать готовность Украины идти на компромисс, чтобы окончательно прекратить войну", — говорится в сообщении.

Об этом может свидетельствовать в частности предложение по обмену территориями между враждебными странами, на что в Кремле резко отреагировали, отметив, что это "невозможно". Об этом Фокус сообщал 12 февраля.

Также ранее стало известно о том, что Владимир Путин якобы готов идти на территориальные уступки. Подробнее об этом Фокус узнавал 15 января.