Кремль не демонструє жодних публічних ознак того, що піде на матеріальний компроміс, — ISW

Аналітики зазначають, що Росія залишається незацікавленою у "добросовісних переговорах" та не готова йти на поступки, на відміну від Володимира Зеленського, дії якого фахівці розцінюють як готовність йти на компроміс.

Related video

Російська верхівка влади на чолі із президентом Володимиром Путіним та його адміністрацією продовжують дотримуватися свого твердження про те, що президент України Володимир Зеленський є "нелегітимним" очільником держави. Через це вони намагаються донести думку про те, що Зеленський "не має повноважень" вести переговори із Росією, а сам Кремль відтак не зобов'язаний виконувати будь-які угоди, укладені із чинною українською владою. Також аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія абсолютно не демонструє ознак, що свідчили би про готовність піти на будь-який матеріальний компроміс. Про це вони написали у своєму щоденному огляді російсько-української війни за 18 лютого.

"Кремль залишається незацікавленим у добросовісних переговорах і зберігає свою мету знищити українську державу", — йдеться у повідомленні.

Також аналітики вважають, що Росія не буде йти на матеріальні поступки задля досягнення миру, адже "не демонструє жодних ознак" цієї готовності публічно.

До такої думки дослідники інституту дійшли на тлі новин про двосторонню зустріч між РФ та США у Саудівській Аравії, де Кремль продовжив сигналізувати про те, що не бажає переговорів.

"Російські офіційні особи на двосторонній зустрічі продовжували сигналізувати про небажання Кремля вести переговори щодо війни в Україні та рішучість досягти своїх максималістських цілей", — пишуть аналітики.

Водночас, як вважають дослідники Інституту вивчення війни, Володимир Зеленський демонструє своїми діями та заявами власну готовність до компромісів задля досягнення миру.

"Зеленський, на відміну від кремлівських чиновників, продовжує демонструвати готовність України йти на компроміс, щоб остаточно припинити війну", — йдеться у повідомленні.

Про це може свідчити зокрема пропозиція щодо обміну територіями між ворожими країнами, на що у Кремлі різко відреагували, зазначивши, що це "неможливо". Про це Фокус повідомляв 12 лютого.

Також раніше стало відомо про те, що Володимир Путін начебто готовий йти на територіальні поступки. Детальніше про це Фокус дізнавався 15 січня.