КНДР відправить Росії сотні тисяч боєприпасів, ракети та РСЗВ: чи змінить це хід війни в Україні

Великий пакет озброєнь від Північної Кореї російська армія отримає до кінця березня. В обмін Москва віддасть важливі технології для наведення ракет, збірки літаків і радарів, повідомили джерела Daily NK.

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Північна Корея готує для Росії великий пакет озброєнь: до кінця березня російські військові отримають сотні тисяч артилерійських снарядів калібру 152 і 122 мм. Про це розповіло виданню Daily NK джерело у збройних силах КНДР.

Крім цього, до пакета військової допомоги увійдуть сотні балістичних ракет малої дальності, включно з тактичними керованими ракетами (КN-23) і надвеликими реактивними системами залпового вогню (К-24).

Пхеньян за рахунок Москви поліпшить системи ППО і ПРО

"Масштаб військової допомоги відображає зміцнення стратегічного партнерства між Північною Кореєю і Росією. ЗС РФ стикаються з нестачею зброї, а постачання озброєнь із Північної Кореї можуть істотно вплинути на перебіг війни", — вказує видання.

Крім 4 лютого Північна Корея направила в Росію делегацію для переговорів щодо обміну оборонними технологіями. РФ в обмін надасть найважливіші технології для точного наведення ракет, складання літаків і радіолокаційних систем у лютому і березні, каже співрозмовник.

"Якщо Росія виконає наш запит від лютого 2024 року на технології поліпшення ВПС, ми плануємо завершити складальну лінію літаків до кінця року", — зазначають у КНДР.

Північнокорейська делегація працюватиме з російськими інженерами, щоб отримати передові технології для модернізації винищувачів МіГ-29 і Су-25, а також можливості для складання літаків і радарів.

"Передача технологій допоможе Пхеньяну поліпшити системи ППО і ПРО, посилити розвідувальні та наступальні можливості. У підсумку це змінить військовий баланс на Корейському півострові", — зазначають аналітики.

Старший науковий співробітник Корейського інституту національного об'єднання (KINU) Хонг Мін вважає, що можливість розгортання додаткових військ сигналізує про глибші зміни у відносинах між КНДР і Росією.

"Якщо КНДР розширить перелік технологій до тактичної зброї, надвеликих ракетних установок і артилерії, відносини двох країн перетворяться на військовий союз", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України нещодавно визнало те, що солдати КНДР швидко вчаться й адаптуються до війни в Україні.

Фокус раніше писав, що бійці ЗСУ вразили 170-міліметрову самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан". Озброєння було в Луганській області.