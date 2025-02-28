В Праге водитель трамвая выгнал семью украинцев с ребенком: расследование началось (фото, видео)

Водитель трамвая в Праге накричал на семью украинцев, ударил мужчину, и выгнал их из салона. Никто из присутствующих в транспорте не заступился за пассажиров из Украины.

Related video

Вечером в четверг, 27 февраля, водитель трамвая седьмого маршрута Праге наорал на пассажиров и ударил мужчину, державшего маленького ребенка на руках. Как оказалось, пассажирами были украинцы, пишет чешский ресурс Vinegret.

На опубликованных кадрах видно, как водитель орет "Вон!" и "Ты вообще не имеешь права быть в этой стране", а затем бьет мужчину, после чего испуганный ребенок начинает громко плакать.

После этого мужчина с ребенком на руках и женщина с детской коляской вышли из салона. При этом, за время инцидента ни один из присутствующих не заступился за пассажиров.

Автор ролика утверждает, что водителю не понравилось, что ребенок стоял в обуви на пластиковых сиденьях, смотря в окно.

Одна из очевидиц, как отмечает ресурс, написала в комментариях, что после того как водитель выгнал семью, он прокричал "Валите в Украину" и "Путин — молодец". Однако документального подтверждения этому нет.

О конфликте позже рассказал отец мальчика, отметив, что мужчина и женщина, попавшие в кадр, являются его родителями, которые тогда везли домой 2-летнего внука. Водителю не понравилось, что он стоял ногами на сиденье, хотя дедушка показывал, что обувь чистая и тут же взял ребенка на руки.

Мужчина добавил, что давно живет в Праге, женат на чешке, а их сын также является гражданином Чехии.

Водитель трамвая Фото: vinegret.cz

Мальчик не пострадал, но сильно испугался, когда водитель ударил 63-летнего дедушку, рассказал мужчина. Кроме того, родители рассказали ему, что на улице водитель демонстративно взял в руку лом, который обычно используется для перевода стрелок.

Мужчина отметил, что сразу после инцидента семья не обратилась в полицию, однако написать заявление планирует.

В свою очередь в полиции отметили, что примут решение о правовой квалификации инцидента после выяснения все обстоятельств. Пока что правоохранители склонны считать конфликт нарушением прав гражданского сосуществования.

В свою очередь Посольство Украины в Чешской Республике заявило, что после инцидента обратилось в полицию и транспортное предприятие, считая поведение водителя неприемлемым. Дипломатическое ведомство ожидает соответствующих действий правоохранительных органов и обещает держать ситуацию на особом контроле.

Напомним, ранее в Праге произошел конфликт между водителем-украинцем и русскоязычным пассажиром. Последний заявил, что не хочет слушать "позорный" украинский язык.

Фокус писал, что после завершения войны ни один украинец в Чехии не получит временной защиты, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан. Мужчинам, которые захотят воссоединиться со своими семьями, придется подавать заявление на получение вида на жительство, как и остальным иностранцам.