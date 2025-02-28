У Празі водій трамвая вигнав сім'ю українців із дитиною: розслідування почалося (фото, відео)

Водій трамвая в Празі накричав на сім'ю українців, вдарив чоловіка, і вигнав їх із салону. Ніхто з присутніх у транспорті не заступився за пасажирів з України.

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Увечері в четвер, 27 лютого, водій трамвая сьомого маршруту Празі накричав на пасажирів і вдарив чоловіка, який тримав маленьку дитину на руках. Як виявилося, пасажирами були українці, пише чеський ресурс Vinegret.

На опублікованих кадрах видно, як водій кричить "Геть!" і "Ти взагалі не маєш права бути в цій країні", а потім б'є чоловіка, після чого перелякана дитина починає голосно плакати.

Після цього чоловік з дитиною на руках і жінка з дитячим візочком вийшли з салону. При цьому, за час інциденту жоден із присутніх не заступився за пасажирів.

Автор ролика стверджує, що водієві не сподобалося, що дитина стояла у взутті на пластикових сидіннях, дивлячись у вікно.

Одна з очевидиць, як зазначає ресурс, написала в коментарях, що після того, як водій вигнав сім'ю, він прокричав "Валіть в Україну" і "Путін — молодець". Однак документального підтвердження цьому немає.

Про конфлікт пізніше розповів батько хлопчика, зазначивши, що чоловік і жінка, які потрапили в кадр, є його батьками, які тоді везли додому 2-річного онука. Водієві не сподобалося, що він стояв ногами на сидінні, хоча дідусь показував, що взуття чисте, і одразу ж узяв дитину на руки.

Чоловік додав, що давно мешкає в Празі, одружений на чешці, а їхній син також є громадянином Чехії.

Водій трамвая Фото: vinegret.cz

Хлопчик не постраждав, але сильно злякався, коли водій вдарив 63-річного дідуся, розповів чоловік. Крім того, батьки розповіли йому, що на вулиці водій демонстративно взяв до рук лом, який зазвичай використовується для переведення стрілок.

Чоловік зазначив, що одразу після інциденту сім'я не звернулася до поліції, однак написати заяву планує.

Своєю чергою в поліції зазначили, що ухвалять рішення про правову кваліфікацію інциденту після з'ясування всіх обставин. Поки що правоохоронці схильні вважати конфлікт порушенням прав громадянського співіснування.

Своєю чергою Посольство України в Чеській Республіці заявило, що після інциденту звернулося до поліції та транспортного підприємства, вважаючи поведінку водія неприйнятною. Дипломатичне відомство очікує на відповідні дії правоохоронних органів і обіцяє тримати ситуацію на особливому контролі.

Нагадаємо, раніше в Празі стався конфлікт між водієм-українцем і російськомовним пасажиром. Останній заявив, що не хоче слухати "ганебну" українську мову.

Фокус писав, що після завершення війни жоден українець у Чехії не отримає тимчасового захисту, заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан. Чоловікам, які захочуть возз'єднатися зі своїми сім'ями, доведеться подавати заяву на отримання посвідки на проживання, як і іншим іноземцям.