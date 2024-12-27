В Праге таксист высадил пассажира, который назвал украинский язык "позорным": детали (видео)

Конфликт начался после того, как пассажир сел в салон и, услышав песню "Барабан" Артема Пивоварова, стал требовать от водителя, чтобы тот ее выключил.

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В Праге в такси произошел конфликт между водителем-украинцем и русскоязычным пассажиром. Последний заявил, что не хочет слушать "позорный" украинский язык. Видео конфликта таксист Александр Катринец выложил в своем инстаграме.

Конфликт начался после того, как пассажир сел в салон и, услышав песню "Барабаны" Артема Пивоварова и Клавдии Петровны стал требовать от водителя, чтобы тот выключил. Водитель спросил, что конкретно ему не нравится, на что пассажир заявил, что водитель должен включать ту музыку, которую хочет пассажир, потому что "я так решил". Таксист заявил, что ему нравится эта музыка.

"Мне п**й, что тебе нравится", — сказал пассажир.

На что украинец заявил, что будет слушать то, что ему нравится, а если пассажир против, то он его сейчас высадит в тоннеле, и тот будет идти домой пешком.

Пассажир начал угрожать, что напишет на водителя жалобу. Водитель добавил несколько эмоционально окрашенных слов для лучшего понимания пассажиром своей ошибки и высадил его в тоннеле.

Напомним, что ранее руководительницу МИД Латвии в Риге разозлил русскоязычный таксист. Он оказался украинцем.

10 декабря сообщалось, что в Киевской области водитель такси высадила из автомобиля семью погибшего в войне с Россией военного, которые попросили ее говорить на украинском языке.