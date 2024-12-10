Попросили говорить на украинском: на Киевщине таксистка высадила из авто семью погибшего бойца

Мама и сестра погибшего Героя и его 9-летний ребенок вызвали такси на кладбище в Вышгороде. Водитель такси говорила с ними на русском. Они попросили ее перейти на украинский и выключить русскоязычный навигатор.

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В Киевской области водитель такси высадила из автомобиля семью погибшего в войне с Россией военного, которые попросили ее говорить на украинском языке. Об этом в соцсетях рассказала Елена Петрив.

По словам женщины, мама и сестра погибшего Героя и его 9-летний ребенок вызвали такси на кладбище в Вышгороде. Водитель такси говорила с ними на русском. Они попросили ее перейти на украинский и выключить русскоязычный навигатор.

"На просьбу убрать русское, человек начинает визжать, что ему портят нервы. Высаживает пассажиров и ребенка посреди трассы и орет: "'Я сейчас тебя догоню и по голове надаю". Это наши реалии теперь? Мы или принимаем российское, или получаем угрозы и унижения?" — написала автор публикации.

Она отметила, что семья погибшего бойца пользовалась услугами Uklon.

Скандал в Киевской области: как отреагировали в компании

В компании Uklon извинились за действия своего водителя и сообщили, что женщине-таксисту отключили возможность использования сервиса.

"Компания Uklon приносит извинения пассажирке с ребенком относительно инцидента с партнершей-водителем сервиса, которая не выполнила должным образом заказ по указанному маршруту. Мы считаем недопустимыми действия водителя. По состоянию на 10 декабря мы проанализировали ситуацию и урегулировали инцидент. Водителю, которая выполняла заказ, был заблокирован доступ к пользованию онлайн-сервисом Uklon", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на высокий рейтинг и оценки, которые данная водитель имела от клиентов сервиса в течение года сотрудничества, а также значительный объем выполненных поездок, в компании приняли решение приостановить предоставление ей доступа к водительскому приложению Uklon.

Скандал в Киевской области: как отреагировал языковой омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отреагировал на инцидент в Киевской области с водителем такси, которая высадила из машины семью погибшего военного из-за просьбы разговаривать на украинском и выключить русскоязычный навигатор. Он заявил, что водители такси обязаны владеть и обслуживать пассажиров на государственном языке.

"Циничный отказ обслуживать пассажиров на государственном языке — откровенное нарушение статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком обслуживания потребителей по умолчанию является украинский. Эта норма действует почти четыре года — с 16 января 2021-го. У нас уже были аналогичные прецеденты, следствием которых были штрафы. Водительнице такси, которая высадила пассажиров из-за их законного требования обслуживать на государственном языке, избежать наказания не удастся!" — отметил Тарас Кремень.

Напомним, что ранее польском городе Щецин пассажиры избили таксиста из Украины, который отказался их везти бесплатно.