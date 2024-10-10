Отказался везти бесплатно: в Польше пассажиры избили украинского таксиста (видео)

Как сообщили журналисты, врач, который осматривал украинца, спросил, почему он не воюет в Украине. Нападавших задержала полиция.

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В польском городе Щецин пассажиры избили таксиста из Украины, который отказался их везти бесплатно. Само видео обнародовал телеграм-канал "Честный из Ивано-Франковска" еще 8 октября.

На видео видно, что из машины сначала выходит женщина, после чего двое мужчин, которые остались в машине, начинают на повышенных тонах общаться с водителем. Через несколько секунд пассажир, который сидел на заднем сиденье, наносит водителю удар по лицу, а после этого начинает бить мужчину со словами "Ну что, будешь вызывать полицию?" и обзывает его "украинской тряпкой".

В то же время издание "Антикор" рассказало детали инцидента.

Как отмечается, водитель, которого зовут Владислав, приехал на заказ через приложение "Bolt". В машину сели трое пассажиров: женщина и двое мужчин.

"Когда он довез их до места назначения, пассажиры требовали продолжить поездку бесплатно. После отказа водителя они на него напали", — говорится в сообщении.

После избиения Владиславу помогли прохожие, которые вызвали полицию.

"Нападавших задержали через 15 минут, а водителя осмотрели медики. Однако при осмотре врач скорой помощи задал ему неприятный вопрос: "Почему вы не в Украине и не воюете на войне?" — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что польский юрист Давид Денерт взял это дело под свой контроль.

Судебное заседание по этому делу должно состояться в ближайшее время.

Напомним, 10 октября в Польше автобус с украинцами попал в ДТП.

27 сентября в Польше "общественный патруль" напал на хостел с украинцами.