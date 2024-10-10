Відмовився везти безкоштовно: у Польщі пасажири побили українського таксиста (відео)

Як повідомили журналісти, лікар, який оглядав українця, запитав, чому він не воює в Україні. Нападників затримала поліція.

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У польському місті Щецин пасажири побили таксиста з України, який відмовився їх везти безкоштовно. Саме відео оприлюднив телеграм-канал "Чесний з Івано-Франківська" ще 8 жовтня.

На відео помітно, що з автівки спочатку виходить жінка, після чого двоє чоловіків, які залишились в машині, починають на підвищених тонах спілкуватись з водієм. Через кілька секунд пасажир, який сидів на задньому сидінні, завдає водію удару по обличчю, а після цього починає бити чоловіка зі словами "Ну що, будеш викликати поліцію?" та обзиває його "українською шматою".

Водночас видання "Антикор" розповіло деталі інциденту.

Як зазначається, водій, якого звати Владислав, приїхав на замовлення через додаток "Bolt". У машину сіли троє пасажирів: жінка та двоє чоловіків.

"Коли він довіз їх до місця призначення, пасажири вимагали продовжити поїздку безкоштовно. Після відмови водія вони на нього напали", — йдеться у повідомленні.

Після побиття Владиславу допомогли перехожі, які викликали поліцію.

"Нападників затримали через 15 хвилин, а водія оглянули медики. Однак під час огляду лікар швидкої допомоги поставив йому неприємне питання: "Чому ви не в Україні та не воюєте на війні?" — йдеться у повідомленні.

Журналісти уточнили, що польський юрист Давид Денерт узяв цю справу під свій контроль.

Судове засідання по цій справі має відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, 10 жовтня у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП.

27 вересня у Польщі "громадський патруль" напав на хостел з українцями.