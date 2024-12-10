Попросили говорити українською: на Київщині таксистка висадила з авто родину загиблого бійця

Мама і сестра загиблого Героя та його 9-річна дитина викликали таксі на кладовище у Вишгороді. Водійка таксі говорила до них російською. Вони попросили її перейти на українську та вимкнути російськомовний навігатор.

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У Київській області водійка таксі висадила з автомобіля родину загиблого у війні з Росією військового, які попросили її говорити українською мовою. Про це у соцмережах розповіла Олена Петрів.

За словами жінки, мама і сестра загиблого Героя та його 9-річна дитина викликали таксі на кладовище у Вишгороді. Водійка таксі говорила до них російською. Вони попросили її перейти на українську та вимкнути російськомовний навігатор.

"На прохання прибрати російське, людина починає верещати, що їй псують нерви. Висаджує пасажирів і дитину посеред траси і верещить: "'Я сейчас тебя догоню и по голове надаю". Це наші реалії тепер? Ми або приймаємо російське, або отримуємо погрози і приниження?" — написала авторка публікації.

Вона зазначила, що родина загиблого бійця користувалася послугами Uklon.

Скандал у Київській області: як відреагували у компанії

У компанії Uklon перепросили за дії свого водія і повідомили, що жінці-таксисту вимкнули можливість використання сервісу.

"Компанія Uklon приносить вибачення пасажирці з дитиною щодо інциденту з партнеркою-водійкою сервісу, яка не виконала належно замовлення за вказаним маршрутом. Ми вважаємо неприпустимими дії водійки. Станом на 10 грудня ми проаналізували ситуацію та врегулювали інцидент. Водійці, яка виконувала замовлення, було заблоковано доступ до користування онлайн-сервісом Uklon", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри високий рейтинг та оцінки, які ця водійка мала від клієнтів сервісу протягом року співпраці, а також значний обсяг виконаних поїздок, в компанії ухвалили рішення призупинити надання їй доступу до водійського застосунку Uklon.

Скандал у Київській області: як відреагував мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на інцидент на Київщині з водійкою таксі, яка висадила з автівки родину загиблого військового через прохання розмовляти українською та вимкнути російськомовний навігатор. Він заявив, що водії таксі зобов’язані володіти та обслуговувати пасажирів державною мовою.

"Цинічна відмова обслуговувати пасажирів державною мовою — відверте порушення статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є українська. Ця норма діє майже чотири роки — з 16 січня 2021-го. У нас вже були аналогічні прецеденти, наслідком яких ставали штрафи. Водійці таксі, яка висадила пасажирів через їх законну вимогу обслуговувати державною мовою, уникнути покарання не вдасться!" — зазначив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що раніше польському місті Щецин пасажири побили таксиста з України, який відмовився їх везти безкоштовно.