У Празі таксист висадив пасажира, який назвав українську мову "позорною": деталі (відео)

Конфлікт розпочався після того, як пасажир сів у салон і, почувши пісню "Барабан" Артема Пивоварова, став вимагати від водія, щоб той її вимкнув.

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У Празі у таксі стався конфлікт між водієм-українцем та російськомовним пасажиром. Останній заявив, що не хоче слухати "позорну" українську мову. Відео конфлікту таксист Олександр Катринець виклав у своєму інстаграмі.

Конфлікт розпочався після того, як пасажир сів у салон і, почувши пісню "Барабани" Артема Пивоварова і Клавдії Петрівни став вимагати від водія, щоб той вимкнув. Водій запитав, що конкретно йому не подобається, на що пасажир заявив, що водій має вмикати ту музику, яку хоче пасажир, бо "я так решил". Таксист заявив, що йому подобається ця музика.

"Мне п**й, что тебе нравится", — сказав пасажир.

На що українець заявив, що буде слухати те, що йому подобається, а якщо пасажир проти, то він його зараз висадить в тунелі, і той ітиме додому пішки.

Пасажир почав погрожувати, що напише на водія скаргу. Водій додав кілька емоційно забарвлених слів для кращого розуміння пасажиром своєї помилки і висадив його у тунелі.

Нагадаємо, що раніше очільницю МЗС Латвії у Ризі роздратував російськомовний таксист. Він виявився українцем.

10 грудня повідомлялося, що у Київській області водійка таксі висадила з автомобіля родину загиблого у війні з Росією військового, які попросили її говорити українською мовою.