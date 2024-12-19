Очільницю МЗС Латвії у Ризі роздратував російськомовний таксист: він виявився українцем

Дипломатка повідомила, що водій не знав жодної іноземної мови, крім російської і не сказав жодного слова латиською, що "абсолютно неприпустимо".

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Таксист з України, який працює в Латвії, роздратував очільницю Міністерства закордонних справ Латвії Байбу Браже. Він спілкувався російською, що обурило дипломатку. Про це вона розповіла у своєму Х (твітері) і звернулася до компанії-перевізника Bolt.

"Абсолютно неприпустимо, щоб ваш водій на ім'я Олександр не знав жодного слова латиською. Також він не міг спілкуватися англійською, французькою, українською, голландською чи німецькою. Тільки російська. Поїздка була 14 грудня ввечері до Малої гільдії в Старому місті Риги. російська мова не має бути єдиною для спілкування серед водіїв у Латвії", — заявила дипломатка.

У компанії Bolt у коментарі під її дописом зауважили, що сервіс використовують лише водії, які мають посвідчення, яке видає Дирекція автомобільного транспорту. Воно вимагає знання державної мови на рівні не нижче B1.

Вже незабаром у компанії написали Байбі Барже, що російськомовний таксист був "незалежним партнером".

Згодом дипломатка повідомила, що мала телефонний дзвінок з представником компанії, який їй повідомив, що таксист виявився українцем, який крім російської не знає жодної мови.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську жінка почала нецензурно лаятися в бік кондуктора та інших пасажирів, називати франківців бандерівцями та казати, що "Путін на неї не нападав".