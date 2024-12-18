Не оплатила проїзд і виправдовувала Путіна: в Івано-Франківську стався конфлікт в автобусі (відео)

Жінка нецензурно лаялася та називала інших пасажирів бандерівцями, "через яких розбомбили її квартиру". У Нацполіції кажуть, що її раніше вже притягали до відповідальності.

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В Івано-Франківську стався конфлікт в автобусі №40. Жінка, відмовившись заплатити за проїзд, почала нецензурно лаятися в бік кондуктора та інших пасажирів, називати франківців бандерівцями та казати, що "Путін на неї не нападав". Відео опублікував ввечері 17 грудня Telegram-канал Івано-Франківськ 24/7.

На відео жінка російською мовою нецензурно висловлювалася на адресу, ймовірно, кондуктора, і говорила, що "через таких і розбомбили її квартиру". Їй зробив зауваження один із пасажирів, а коли жінка нецензурно відповіла і йому, між ними зав'язалася штовханина.

Також на відео чутно, як пасажири кажуть, що викликали поліцію.

За кілька годин канал оприлюднив іще одне відео з салону автобуса. На ньому та сама жінка продовжувала лаятися, битися з іншими пасажирами та називати їх "бандерівськими виродками". Коли франківці сказали, що писатимуть заяву до поліції, жінка відповіла, що на неї "вже написали п'ять заяв" в Івано-Франківську.

"Кого я повинна поважати? Мартишек й…них, через яких я на вулиці лишилася? Путін на мене не нападав, він на тебе напав!" — заявляла жінка одній із пасажирок.

Наприкінці відео до салону зайшли правоохоронці.

Скандал в автобусі Івано-Франківська: реакція місцевої влади

На конфлікт відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Одна жителька нашої держави, не громадянка, а жителька ображала Івано-Франківськ. Ображала нас, називала бандерівцями, а ми гордимось, що ми є бандерівське місто, найбандерівське місто України", — сказав голова Івано-Франківська.

Він закликав правоохоронні органи відкрити кримінальну справу та притягти жінку до відповідальності.

"На це потрібно реагувати. Тому, що інакше – одного дня ми опинимось в окупації, без російського танка і без російського чобота. Я переконаний, що цей випадок є одним із випадків, який просто зафіксований на камери", — додав Марцінків.

У пресслужбі головного управління Національної поліції Івано-Франківської області 18 грудня повідомили, що встановили особу невідомої, що не оплатила проїзд в автобусі та нецензурно ображала контролера й пасажирів. За словами правоохоронців, 50-річну жінку раніше вже притягали до відповідальності.

"Тоді за рішенням суду їй було призначено примусові заходи медичного характеру", — написали в пресслужбі поліції.

Правоохоронці зазначили, що перевірка ще триває.

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