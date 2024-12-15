"В самісінькій святині": Клопотенка захейтили за зйомки в Києво-Печерській лаврі (фото, відео)

Через зйомки проєкту шеф-кухар піддався так званому "шакалячому експресу" збоку користувачів мережі. Сам Клопотенко розповів, що саме в архівах Києво-Печерської Лаври він знайшов такі страви, як пиріжки з ікрою карася, цибулею та пшоном.

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Шеф-кухар Євген Клопотенко зняв один із епізодів проєкту про українську національну кухню в приміщенні трапезної Києво-Печерської лаври України. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

"Поки був УПЦ МП, я міг про це лише мріяти – трапезна Києво-Печерської Лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви і відроджуємо культуру в самісінькій святині", — написав він.

Не всі українці зрозуміли, що таке трапезна і для чого вона пристосована, тож на кухара обрушився шквал суспільної критики і його "прокатали" на так званому "шакалячому експресі" під дописом щодо за знімання "в святині".

Клопотенко пояснив, чому обрав Лавру для зйомок

Євген Клопотенко розповів, що чи не єдине місце, де збереглися згадки про традиційні різдвяні страви — це архівні церковні переписи.

"Саме в архівах Києво-Печерської Лаври я знайшов такі страви, як, наприклад, пиріжки з ікрою карася, цибулею та пшоном чи гороховий кисіль, про які розказав у випуску. Тож після консультацій зі святими отцями, ми вирішили відтворити справжній різдвяний стіл українців у трапезній палаті, яка була збудована в свій час як обідня зала духовенства і не виключено, що таким і був їх святковий стіл. Саме показати, не готувати чи пригощати ними", — написав він.

Шеф-кухар висловив жаль, що у частини людей це викликало негативні емоції і зазначив, що не мав на меті образити почуття віруючих, а прагнув поділитися з українцями чимось добрим і світлим, бо саме таким, на його думку, вийшов цей випуск "Реальної історії".

"Плекаймо українське, досліджуємо свою історію та будьмо добріші", — резюмував Клопотенко.

Про проєкт Реальна історія

Проєкт "Реальна історія" створений продюсером і автором циклів "Таємниці великих українців" та "Україна. Повернення своєї історії" Акіма Галімова має на меті протидіяти російській пропаганді, яка спотворює реальну історію України, розвінчувати міфи та відкривати українцям справжні факти про наше минуле.

У серії роликів розповідають, якою була перша російсько-українська війна і звідки насправді з'явилася ідея "братніх народів".

24 грудня о 9:30 в ефірі телеканалу 1+1 Україна покажуть спецвипуск проєкту "Реальна історія", де Акім Галімов та Євген Колопотенко розкриють рецепти стародавніх страв та маловідомі факти про різдвяні кулінарні традиції різних регіонів України. Цим спецвипуском автори хочуть повернути втрачене та надихнути українців знову полюбити своє.

Нагадаємо, що український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко розповів, чи готує приватні вечері і скільки це коштує.

30 жовтня повідомлялося, що Євген Клопотенко зустрівся з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і розповів, яке завдання перед ним поставив екс-головнокомандувач ЗСУ. Кулінар дізнався, яку їжу не любить його гість, тож ухвалив рішення змінити це і прищепити любов генерала до української страви.