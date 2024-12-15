"В самой святыне": Клопотенко захейтили за съемки в Киево-Печерской лавре (фото, видео)

Из-за съемок проекта шеф-повар подвергся так называемому "шакальему экспрессу" со стороны пользователей сети. Сам Клопотенко рассказал, что именно в архивах Киево-Печерской Лавры он нашел такие блюда, как пирожки с икрой карася, луком и пшеном.

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Шеф-повар Евгений Клопотенко снял один из эпизодов проекта об украинской национальной кухне в помещении трапезной Киево-Печерской лавры Украины. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Пока был УПЦ МП, я мог об этом только мечтать — трапезная Киево-Печерской Лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне", — написал он.

Не все украинцы поняли, что такое трапезная и для чего она приспособлена, поэтому на повара обрушился шквал общественной критики и его "прокатили" на так называемом"шакальем экспрессе" под сообщением о съемках "в святыне".

Клопотенко объяснил, почему выбрал Лавру для съемок

Евгений Клопотенко рассказал, что едва ли не единственное место, где сохранились упоминания о традиционных рождественских блюдах — это архивные церковные переписи.

"Именно в архивах Киево-Печерской Лавры я нашел такие блюда, как, например, пирожки с икрой карася, луком и пшеном или гороховый кисель, о которых рассказал в выпуске. Поэтому после консультаций со святыми отцами, мы решили воссоздать настоящий рождественский стол украинцев в трапезной палате, которая была построена в свое время как обеденный зал духовенства и не исключено, что таким и был их праздничный стол. Именно показать, не готовить или угощать ими", — написал он.

Шеф-повар выразил сожаление, что у части людей это вызвало негативные эмоции и отметил, что не имел целью оскорбить чувства верующих, а стремился поделиться с украинцами чем-то добрым и светлым, потому что именно таким, по его мнению, получился этот выпуск "Реальной истории".

"Лелеем украинское, исследуем свою историю и будем добрее", — резюмировал Клопотенко.

О проекте Реальная история

Проект "Реальная история" создан продюсером и автором циклов "Тайны великих украинцев" и "Украина. Возвращение своей истории" Акима Галимова имеет целью противодействовать российской пропаганде, которая искажает реальную историю Украины, развенчивать мифы и открывать украинцам настоящие факты о нашем прошлом.

В серии роликов рассказывают, какой была первая российско-украинская война и откуда на самом деле появилась идея "братских народов".

24 декабря в 9:30 в эфире телеканала 1+1 Украина покажут спецвыпуск проекта "Реальная история", где Аким Галимов и Евгений Колопотенко раскроют рецепты древних блюд и малоизвестные факты о рождественских кулинарных традициях разных регионов Украины. Этим спецвыпуском авторы хотят вернуть утраченное и вдохновить украинцев снова полюбить свое.

Напомним, что украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, готовит ли частные ужины и сколько это стоит.

30 октября сообщалось, что Евгений Клопотенко встретился с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и рассказал, какую задачу перед ним поставил экс-главнокомандующий ВСУ. Кулинар узнал, какую еду не любит его гость, поэтому принял решение изменить это и привить любовь генерала к украинскому блюду.