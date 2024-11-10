Редко, но дорого: Клопотенко рассказал, сколько тысяч долларов стоит ужин от него (видео)

По словам шеф-повара, он не часто берет корпоративы или заказы на приготовление частных ужинов, однако цена на них высокая. Если это для государства — тогда бесплатно.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко за свою карьеру готовил еду для колоссального количества людей, в том числе и для медийных личностей. В интервью для "Люкс ФМ" он рассказал, в какую цену обойдется частный ужин от него.

Смотреть с: 05:12

По его словам, он крайне редко соглашается на подобные предложения, однако если это и происходит, тогда стоимость очень высокая, несколько тысяч долларов.

"Я обычно такие корпоративы не делаю. Это бывает крайне редко. Я делал их, наверное, раза 3 в жизни. Но если речь идет о корпоративах, мастер-классах или частном ужине, то цена стандартная. Это стоит где-то 8 тысяч долларов. Если это для государства, то бесплатно", — заявил Евгений Клопотенко.

Отдельно шеф-повар решил поделиться, для кого из политиков было приятнее всего готовить. Оказалось, что это министр здравоохранения Виктор Ляшко, ведь у него хороший аппетит. Также в его списке есть и другие министры, которые уже не занимают свои посты.

"Он очень хорошо ест (Виктор Ляшко, — ред.). Для экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Он прям кулинар. Много, где бывал и достаточно хорошо разбирается в еде. Для первой леди Елены Зеленской, потому что она очень открытая и классная. Энтони Блинкен (государственный секретарь США, — ред.) очень хорошо ел", — резюмировал Евгений Клопотенко.

Напомним, 18 октября сообщалось, что Евгений Клопотенко признался, пойдет ли в политику. По его словам, он не отказывается от того, что в будущем может работать в направлении политики, однако пока эти вопросы в своей карьере он не поднимает.

30 октября сообщалось, что Евгений Клопотенко встретился с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и рассказал, какую задачу перед ним поставил экс-главнокомандующий ВСУ. Кулинар узнал, какую еду не любит его гость, поэтому принял решение изменить это и привить любовь генерала к украинскому блюду.