Евгений Клопотенко рассказал, как заработал свой первый миллион гривен (видео)

Известный шеф-повар также рассказал о своем состоянии о том, сколько зарабатывает каждый месяц.

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Евгений Клопотенко, в ресторан которого заходили актер Майкл Дуглас и госсекретарь США Энтони Блинкен, рассекретил, как заработал свой первый миллион и признался, что это был миллион гривен. О своем состоянии кулинар рассказал в интервью Славе Демину.

Интервью Евгения Клопотенко (смотреть с 58.08)

Клопотенко признался, что когда заработал свой первый миллион, то после тщательного подсчета оказалось, что там 800 тысяч гривен. Но он продал какое-то имущество и заработал достаточно, чтобы стать владельцем 1,4 млн гривен. Первые заработанные серьезные средства Евгений Клопотенко вложил.

"Я их вложил куда-то. Хотя в долларах это мало — 25 тысяч долларов. Даже квартиру не купишь. Было ощущение — "я миллионер, а потом ты просто Евгений", — рассказал повар в интервью.

Сейчас Евгений Клопотенко не может назвать себя долларовым миллионером. Но у него есть дом, который стоит 120 тысяч долларов, и две квартиры — 200-350 тысяч долларов. Также повар подсчитал, если бы продавал все свое имущество и бизнес, то потенциальному покупателю это бы обошлось в 20-25 миллионов долларов.

"Я не долларовый миллионер, у меня нет миллиона долларов. У меня есть дом, стоит 120 тысяч долларов, машина, наверное, — 15 тысяч долларов, две квартиры — 200-350 тысяч долларов. Ресторан... ну сколько он может стоить? Все свои бизнесы, все капитализировать. Если бы я продавал все, что у меня есть, то 20-25 миллионов долларов это стоило бы", — поделился повар.

Евгений Клопотенко также поделился, что он много тратит, ежемесячно зарабатывает по-разному, но обычно это 15-18 тысяч долларов. Повар тратит средства на свои нужды, особенно на еду, помогает родителям и донатит на нужды ВСУ.

"Квартира в центре стоит 45 тысяч гривен (повар арендует жилье — ред.), у меня есть водитель, ассистент. Вместе это все — 120 тысяч гривен в месяц я трачу. Также я помогаю родителям. Мне нужно где-то 150-160 тысяч гривен. Донаты — это еще 150 тысяч. Больше всего трачу на еду. Где-то 8 тысяч гривен за два дня я потратил на еду, это не в ресторанах, в ресторане было бы дешевле. Где-то тысяч 60 на еду в месяц. Зарабатываю по разному — 15-18 тысяч долларов", — добавил кулинар.

Клопотенко пошутил, что в один месяц он может заработать 800 тысяч гривен, но уже в следующем может быть в минусе до двух миллионов. "И вот ты уже ничего не зарабатываешь", — резюмировал он.

Напомним, Фокус писал, что Евгений Клопотенко снял китель шеф-повара и вышел в стильном образе на подиум Fashion Week.