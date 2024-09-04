Евгений Клопотенко снял китель шеф-повара и вышел в стильном образе на подиум Fashion Week (фото)

Евгений Клопотенко, который демонстрировал свой образ под композиции исполнителей NAZVA и BRYKULETS, отметил, что "украинский стиль имеет смысл".

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Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко появился на подиуме Ukrainian Fashion Week, который вернулся в Украину через два года полномасштабной войны, которую начала Россия. Фотографиями с показа кулинар поделился у себя на странице в Инстаграм.

В частности, на подиуме Евгений Клопотенко появился в наряде украинского бренда Starchak основательницей и дизайнером которого является Мария Старчак.

Так, на шеф-поваре был одет тренч лимонного цвета, а под ним прозрачная футболка шоколадного цвета и черные брюки с юбкой.

"Украинский стиль имеет смысл. Впервые с полномасштабного вторжения снова происходит Ukrainian Fashion Week. Я на подиуме. Шок", — написал под фотографиями Клопотенко.

Демонстрировал свой образ Евгений Клопотенко под композиции исполнителей NAZVA и BRYKULETS.

Комментируя событие Клопотенко написал, что конечно украинская вышиванка, это круто, но украинцы имеют еще много другого кроме нее. Также он не забыл вспомнить украинский борщ, амбассадором которого он является. В частности, он заявил, что он конечно вкусный, но в Украине еще есть много и других кулинарных шедевров, которые заслуживают внимания также.

"Мы все значительно шире, больше, глубже чем другие думают о нас и чем сами думаем о себе. Такие события классно подсвечивают масштабы ах*ренности украинцев", — написал Клопотенко.

Заметим, что с 2022 года Ukrainian Fashion Week не проводился на территории Украины. Однако уже в этом году, 1 сентября, самая масштабная модная тусовка снова в столице. Продлится модные показы до 4 сентября.

Напомним, ранее мы писали, как прошел первый день Ukrainian Fashion Week в Киеве.

Кроме этого, Фокус писал, как прошел второй день Ukrainian Fashion Week 2024.