Євген Клопотенко зняв кітель шеф-кухаря і вийшов в стильному образі на подіум Fashion Week (фото)

Євген Клопотенко, який демонстрував свій образ під композиції виконавців NAZVA та BRYKULETS, наголосив, що "український стиль має сенс".

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Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко з’явився на подіумі Ukrainian Fashion Week, який повернувся в Україну через два роки повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Світлинами з показу кулінар поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, на подіумі Євген Клопотенко з’явився у вбранні українського бренду Starchak засновницею і дизайнером якого є Марія Старчак.

Так, на шеф-кухареві був одягнений тренч лимонного кольору, а під ним прозора футболка шоколадного кольору та чорні штани зі спідницею.

"Український стиль має сенс. Вперше з повномасштабного вторгнення знову відбувається Ukrainian Fashion Week. Я на подіумі. Шок", — написав під світлинами Клопотенко.

Демонстрував свій образ Євген Клопотенко під композиції виконавців NAZVA та BRYKULETS.

Коментуючи подію Клопотенко написав, що звісно українська вишиванка, це круто, але українці мають ще багато іншого окрім неї. Також він не забув згадати український борщ, амбасадором якого він є. Зокрема, він заявив, що він звісно смачний, але в Україні ще є багато й інших кулінарних шедеврів, які заслуговують уваги також.

"Ми всі значно ширші, більші, глибші ніж інші думають про нас і ніж самі думаємо про себе. Такі події класно підсвічують масштаби ах*рєнності українців", — написав Клопотенко.

Зауважимо, що з 2022 року Ukrainian Fashion Week не проводився на території Україні. Однак вже цьогоріч, 1 вересня, наймасштабніша модна тусовка знову в столиці. Триватимуть модні покази до 4 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як минув перший день Ukrainian Fashion Week у Києві.

Крім цього, Фокус писав, як минув другий день Ukrainian Fashion Week 2024.