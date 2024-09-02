Після двох років перерви: як минув перший день Ukrainian Fashion Week у Києві (фоторепортаж)
1 вересня 2024 року стартував Ukrainian Fashion Week в українській столиці. На цю подію українські шанувальники тижня моди чекали цілих два роки: саме стільки тривала перерва для модного марафону через повномасштабне вторгнення РФ.
Для проведення показів і презентацій було обрано одразу кілька популярних столичних локацій, але всупереч традиціям Мистецького арсеналу цього дня серед них не було. Стартував марафон подій з Українського дому на Європейській площі, який став майданчиком для модного маніфесту-відкриття. У ньому взяли участь відомі на весь світ українські дизайнери, учасники NEW NAMES і редактори глянцю. Фокус побував на події.
Ця подія на сходах Українського дому стала символом єдності індустрії та віри в майбутнє України. Автором історичного знімка представників української модної індустрії став відомий український фотограф Ігор Гайдай.
Завершилися події в Українському домі модним перфомансом від Mashat, покликаним возвеличити і підкреслити процес морального старіння під час війни.
Далі модні оглядачі та медійні знаменитості перекочували на презентацію-перфоманс бренду Gunia Project, показ якого відбувся в будівлі історичної пам'ятки Києва — Золоті ворота. Серед гостей була помічена ведуча Катерина Осадча та багато інших медійних інфлюенсерів.
Продовжив модний марафон першого дня Ukrainian Fashion Week 2024 масштабний вуличний перфоманс Ksenia Schnaider в історичному центрі Києва — на вулиці Софіївській. Біля підніжжя готелю Sophia відбувся показ-дефіле бренду.
Вечір першого дня Ukrainian Fashion Week завершився грандіозним показом the COAT by Katya Silchenko в саду біля Національної Опери України.
Ця подія дає початок святкуванню 10-річчя бренду COAT, яке бренд відзначає цієї осені. Колекція є квінтесенцією роботи марки за останні 10 років.
Раніше Фокус писав про те, що бельгійська принцеса похвалила українських дизайнерів.