Після двох років перерви: як минув перший день Ukrainian Fashion Week у Києві (фоторепортаж)

1 вересня 2024 року стартував Ukrainian Fashion Week в українській столиці. На цю подію українські шанувальники тижня моди чекали цілих два роки: саме стільки тривала перерва для модного марафону через повномасштабне вторгнення РФ.

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Для проведення показів і презентацій було обрано одразу кілька популярних столичних локацій, але всупереч традиціям Мистецького арсеналу цього дня серед них не було. Стартував марафон подій з Українського дому на Європейській площі, який став майданчиком для модного маніфесту-відкриття. У ньому взяли участь відомі на весь світ українські дизайнери, учасники NEW NAMES і редактори глянцю. Фокус побував на події.

Ця подія на сходах Українського дому стала символом єдності індустрії та віри в майбутнє України. Автором історичного знімка представників української модної індустрії став відомий український фотограф Ігор Гайдай.

Катерина Сільченко на сходах Українського дому на модному маніфесті в день старту UFW

Ельвіра Гасанова

Лілія Пустовіт, Соня Забуга, Іван Фролов

Завершилися події в Українському домі модним перфомансом від Mashat, покликаним возвеличити і підкреслити процес морального старіння під час війни.

Перфоманс від Mashat у день відкриття UFW

Далі модні оглядачі та медійні знаменитості перекочували на презентацію-перфоманс бренду Gunia Project, показ якого відбувся в будівлі історичної пам'ятки Києва — Золоті ворота. Серед гостей була помічена ведуча Катерина Осадча та багато інших медійних інфлюенсерів.

Катерина Осадча на показі Gunia Project

Наталія Каменська, Юлія Гаврилюк творці та дизайнери бренду

Показ Gunia Project SS25

Продовжив модний марафон першого дня Ukrainian Fashion Week 2024 масштабний вуличний перфоманс Ksenia Schnaider в історичному центрі Києва — на вулиці Софіївській. Біля підніжжя готелю Sophia відбувся показ-дефіле бренду.

Ксенія Шнайдер

Показ Ksenia Schnaider SS25

Вечір першого дня Ukrainian Fashion Week завершився грандіозним показом the COAT by Katya Silchenko в саду біля Національної Опери України.

Показ The Coat в саду Оперного театра

Ця подія дає початок святкуванню 10-річчя бренду COAT, яке бренд відзначає цієї осені. Колекція є квінтесенцією роботи марки за останні 10 років.

Раніше Фокус писав про те, що бельгійська принцеса похвалила українських дизайнерів.