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Стиль жизни

После двух лет перерыва: как прошел первый день Ukrainian Fashion Week в Киеве (фоторепортаж)

Катерина Осадчая и Наталья Каменская на показе Gunia в рамках UFW SS25
Фото: UFW | Катерина Осадчая и Наталья Каменская на показе Gunia в рамках UFW SS25

1 сентября 2024 стартовала Ukrainian Fashion Week в украинской столице. Этого события украинские поклонники недели моды ждали целых два года: именно столько длился перерыв для модного марафона по причине полномасштабного вторжения РФ.

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Для проведения показов и презентаций были выбраны сразу несколько популярных столичных локаций, но вопреки традициям Мистецького арсенала в этот день среди них не числилось.

Стартовал марафон событий с Украинского дома на Европейской площади, который стал площадкой для модного манифеста-открытия. В нем приняли участие известные на весь мир украинские дизайнеры, участники NEW NAMES и редакторы глянца. Фокус побывал на событии.

Это событие на лестнице Украинского дома стало символом единства индустрии и веры в будущее Украины. Автором исторического снимка представителей украинской модной индустрии стал известный фотограф Игорь Гайдай.

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Катерина Сильченко на лестнице Украинского дома на модном манифесте в день старта UFW
Эльвира Гасанова Fullscreen
Эльвира Гасанова (Инстаграм Эльвиры Гасановой)
Лилия Пустовит, Соня Забуга, Иван Фролов Fullscreen
Лилия Пустовит, Соня Забуга, Иван Фролов (Инстаграм Катерина Сильченко)

Завершились события в Украинском доме модным перфомансом от Mashat, призванным возвеличить и подчеркнуть процесс морального старения во время войны.

Перфоманс от Mashat в день открытия UFW Fullscreen
Перфоманс от Mashat в день открытия UFW

Далее модные обозреватели и медийные знаменитости перекочевали на презентацию-перфоманс бренда Gunia Project, показ которого прошел в здании исторической памятки Киева — Золотые ворота. В числе гостей была замечена ведущая Катерина Осадчая и многие другие медийные инфлюэнсеры.

Катерина Осадчая на показе Gunia Project Fullscreen
Катерина Осадчая на показе Gunia Project
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Наталия Каменская, Юлия Гаврилюк Fullscreen
Наталия Каменская, Юлия Гаврилюк создатели и дизайнеры бренда
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Показ Gunia Project SS25

Продолжил модный марафон первого дня Ukrainian Fashion Week 2024 масштабный уличный перфоманс Ksenia Schnaider в историческом центре Киева — на улице Софиевской. У подножья отеля Sophia состоялся показ-дефиле бренда.

Ксения Шнайдер дизайнер фото 2024 UFW Fullscreen
Ксения Шнайдер
Показ Ksenia Schnaider SS25 Fullscreen
Показ Ksenia Schnaider SS25
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Вечер первого дня Ukrainian Fashion Week завершился грандиозным показом the COAT by Katya Silchenko в саду возле Национальной Оперы Украины.

Это событие дает начало празднованию 10-летия бренда COAT, которое марка отмечает этой осенью. Коллекция является квинтэссенцией работы бренда за последние 10 лет.

Ранее Фокус писал о том, что бельгийская принцесса похвалила украинских дизайнеров.