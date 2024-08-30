Бельгийская принцесса похвалила украинских дизайнеров и Ukrainian Fashion Week (фото)

В 2022 году Ukrainian Fashion Week отмечал свое 25-летие. Впрочем, ряд мероприятий не состоялся из-за большой войны, развязанной Россией.

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Принцесса Бельгийская Изабелла Орсини поздравила Ukrainian Fashion Week с возвращением в Киев. Об этом организация сообщила в Instagram.

Команда Ukrainian Fashion Week решила после вынужденного перерыва вернуть событие домой. Сентябрьская Неделя моды пройдет с 1 по 4 сентября в Киеве. До этого International Seasons проходили за границей.

Поздравить UFW с этим решила Бельгийская принцесса Изабелла Орсини де Линь де ла Тремойл и амбассадор бренда Nelly De Vuyst. Монаршая персона написала письмо, в котором подчеркнула стойкость и упорство украинской модной индустрии.

"Для нас большая честь отметить возвращение Ukrainian Fashion Week в его законный дом, в Киев — впервые с начала полномасштабной войны. Хотя последние два с половиной года принесли Украине огромные вызовы, важно подчеркнуть стойкость и творческую силу индустрии, которая продолжает процветать", — отметила она.

Принцесса Бельгийская

Отдельно принцесса похвалила украинских дизайнеров.

"Украинские дизайнеры не только поддерживают развитие индустрии, но и ориентируются на мировые тенденции, такие как устойчивая мода, демонстрируя глубокую приверженность этическим практикам и инновациям", — добавила Изабелла Орсини.

По словам монаршей персоны, мода — это больше, чем просто одежда, это язык, который преодолевает границы.

"Ukrainian Fashion Week SS'25 охватывает эти глобальные тенденции, прочно позиционируя Украину на международной арене", — считает Бельгийская принцесса.

Напомним, украинский дизайнер Руслан Багинский получил престижную модную премию.

Также Фокус писал о программе показа моды в сентябре.