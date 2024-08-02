Неделя моды в Киеве: Ukrainian Fashion Week представил программу 55-го сезона

Почти 50 украинских брендов поддержали решение провести этот сезон в Киеве. Frolov, Ruslan Baginskiy, Litkovskaya и другие подготовили специальные презентации.

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Украинская неделя моды Ukrainian Fashion Week впервые после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину пройдет в Киеве с 1 по 4 сентября. Об этом сообщили организаторы Ukrainian Fashion Week, представив на официальном сайте программу нового 55-го сезона.

"После четырех International Seasons, состоявшихся на подиумах наших международных партнеров в Лондоне, Копенгагене, Лос-Анджелесе, Лиссабоне, Берлине и других городах в рамках Инициативы "Support Ukrainian Fashion", команда Ukrainian Fashion Week приняла решение провести 55-й сезон UFW с 1 по 4 сентября в Киеве", — говорится в сообщении.

Свои коллекции покажут хорошо известные законодатели моды, такие как: The COAT by Katya Silchenko, Starchak, Yadwiga Netyksha, Елена Голец, Виктор Анисимов, Vorozhbyt&Zemskova, Andreas Moskin, Darja Donezz, Nadya Dzyak, Gasanova, Bobkova, J`AMEMME и другие.

Кроме того, для Ukrainian Fashion Week специальные презентации подготовили: Gunia Project, Frolov, Ruslan Baginskiy, Litkovskaya, Vozianov, TG Botanical.

По словам соучредителя и CEO Ukrainian Fashion Week Ирины Данилевской, почти 50 украинских брендов поддержали решение провести этот сезон в Украине, "несмотря на ежедневные вызовы, с которыми живет наша страна".

Напомним, 4 октября 2023 года, сообщалось, что показала Лиля Литковская на Неделе моды в Париже. Бренд LITKOVSKA во время Парижской недели моды представил свою коллекцию весна-лето под названием REBIRTH.