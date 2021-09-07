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Мода в Киеве: самые яркие стритстайл-образы на Ukrainian Fashion Week

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украинская неделя моды, самые стильные гости, стритстайл, Ukrainian Fashion Week
Фото: Elle | Гости UFW noseason sept 2021

На днях завершилась Украинская неделя моды. И Фокус собрал самые стильные стритстайл-образы с Ukrainian Fashion Week 2021.

В Киеве, в арт-пространстве "Мистецький арсенал" прошла Украинская неделя моды — Ukrainian Fashion Week, уже традиционно под лозунгом внесезонности.

Посмотреть на показы молодых и уже признанных модной тусовкой дизайнеров собрались самые стильные люди столицы. И если судить по снимкам гостей, то киевский стритстайл все еще остается весьма традиционным.

Впрочем, украинские модники в тренде. Они помнят об основных модных тенденциях, которые диктуют мировые столицы моды, но если сравнивать стритстайл-моду за рубежом и в Украине, то не всем хватает смелости одеться по-настоящему экстравагантно, не подглядывая в шпаргалки с модных показов, продемонстрировав в полной мере свою индивидуальность.

Фокус собрал самые стильные стритстайл-образы с Ukrainian Fashion Week 2021.

Самые стильные стритстайл-образы UFW 2021

Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Диджей Олимпия Вайтмусташ
Фото: Elle
Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Певица Вера Брежнева
Фото: Elle
вячеслав дюденко, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Стилист Вячеслав Дюденко
Фото: tochka.net
Лика спиваковская, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Главный редактор ARTNEWS.ONE Лика Спиваковская
Фото: tochka.net
Елизавета Юрушева-Скичко, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Бизнес-леди Елизавета Юрушева-Скичко
Фото: tochka.net
Катерина Сильченко, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Дизайнер Катерина Сильченко
Фото: tochka.net
Полина Неня, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Телеведущая Полина Неня и Бичола Тетрадзе
Фото: tochka.net
Алексей Прищепа, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
PR-директор отелей Fairmont Grand Hotel и Riviera Алексей Прищепа
Фото: tochka.net
яна алтухова, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Диджей Яна Алтухова
Фото: tochka.net
Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Певица Ольга Горбачева
Фото: tochka.net
Соня забуга, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Соня Забуга со спутником
Фото: UFW
Егор Гордеев, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Телеведущий Егор Гордеев со спутницей
Фото: UFW
Елизавета Гордийчук, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Бизнес-леди Елизавета Гордийчук
Фото: tochka.net
Юлия Ермолаева, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Бизнес-леди Юлия Ермолаева
Фото: tochka.net
Алина Паш, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Певица Алина Паш
Фото: tochka.net
Алла Костромичева, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Модель и телеведущая Алла Костромичева
Фото: tochka.net
Алексей Гладушевский, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Генеральный продюсер "Нового канала" Алексей Гладушевский
Фото: tochka.net
Наталья Лукьянец, Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Модный блогер Наталья Лукьянец
Фото: tochka.net
Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Гости UFW noseason sept 2021
Фото: Elle
Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Гость UFW noseason sept 2021
Фото: Elle
Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Гостья UFW noseason sept 2021
Фото: Elle
Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Гостья UFW noseason sept 2021
Фото: Elle
Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Гостья UFW noseason sept 2021
Фото: Elle
Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Гость UFW noseason sept 2021
Фото: Elle
Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Гости UFW noseason sept 2021
Фото: tochka.net
Гости UFW, украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week
Гости UFW noseason sept 2021
Фото: tochka.net

Украинские модники помнят об основных осенних трендах, про которые Фокус уже писал ранее: монохромные туалеты, необычные сумки, стиль 90-х и, не смотря на осеннюю прохладу, вырезы на талии.

В то же время стилисты советуют попробовать необычные цветовые сочетания, многослойность, крупные украшения и необычные стилизации. Не следует отказываться и от национального колорита.