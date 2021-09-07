Мода в Киеве: самые яркие стритстайл-образы на Ukrainian Fashion Week

На днях завершилась Украинская неделя моды. И Фокус собрал самые стильные стритстайл-образы с Ukrainian Fashion Week 2021.

В Киеве, в арт-пространстве "Мистецький арсенал" прошла Украинская неделя моды — Ukrainian Fashion Week, уже традиционно под лозунгом внесезонности.

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Посмотреть на показы молодых и уже признанных модной тусовкой дизайнеров собрались самые стильные люди столицы. И если судить по снимкам гостей, то киевский стритстайл все еще остается весьма традиционным.

Впрочем, украинские модники в тренде. Они помнят об основных модных тенденциях, которые диктуют мировые столицы моды, но если сравнивать стритстайл-моду за рубежом и в Украине, то не всем хватает смелости одеться по-настоящему экстравагантно, не подглядывая в шпаргалки с модных показов, продемонстрировав в полной мере свою индивидуальность.

Фокус собрал самые стильные стритстайл-образы с Ukrainian Fashion Week 2021.

Самые стильные стритстайл-образы UFW 2021

[ + – ] Диджей Олимпия Вайтмусташ Фото: Elle [ + – ] Певица Вера Брежнева Фото: Elle

[ + – ] Стилист Вячеслав Дюденко Фото: tochka.net [ + – ] Главный редактор ARTNEWS.ONE Лика Спиваковская Фото: tochka.net

[ + – ] Бизнес-леди Елизавета Юрушева-Скичко Фото: tochka.net [ + – ] Дизайнер Катерина Сильченко Фото: tochka.net

[ + – ] Телеведущая Полина Неня и Бичола Тетрадзе Фото: tochka.net [ + – ] PR-директор отелей Fairmont Grand Hotel и Riviera Алексей Прищепа Фото: tochka.net

[ + – ] Диджей Яна Алтухова Фото: tochka.net [ + – ] Певица Ольга Горбачева Фото: tochka.net

[ + – ] Соня Забуга со спутником Фото: UFW [ + – ] Телеведущий Егор Гордеев со спутницей Фото: UFW

[ + – ] Бизнес-леди Елизавета Гордийчук Фото: tochka.net [ + – ] Бизнес-леди Юлия Ермолаева Фото: tochka.net

[ + – ] Певица Алина Паш Фото: tochka.net [ + – ] Модель и телеведущая Алла Костромичева Фото: tochka.net

[ + – ] Генеральный продюсер "Нового канала" Алексей Гладушевский Фото: tochka.net [ + – ] Модный блогер Наталья Лукьянец Фото: tochka.net

[ + – ] Гости UFW noseason sept 2021 Фото: Elle [ + – ] Гость UFW noseason sept 2021 Фото: Elle

[ + – ] Гостья UFW noseason sept 2021 Фото: Elle [ + – ] Гостья UFW noseason sept 2021 Фото: Elle

[ + – ] Гостья UFW noseason sept 2021 Фото: Elle [ + – ] Гость UFW noseason sept 2021 Фото: Elle

[ + – ] Гости UFW noseason sept 2021 Фото: tochka.net [ + – ] Гости UFW noseason sept 2021 Фото: tochka.net

Украинские модники помнят об основных осенних трендах, про которые Фокус уже писал ранее: монохромные туалеты, необычные сумки, стиль 90-х и, не смотря на осеннюю прохладу, вырезы на талии.

В то же время стилисты советуют попробовать необычные цветовые сочетания, многослойность, крупные украшения и необычные стилизации. Не следует отказываться и от национального колорита.