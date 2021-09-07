Мода в Киеве: самые яркие стритстайл-образы на Ukrainian Fashion Week
На днях завершилась Украинская неделя моды. И Фокус собрал самые стильные стритстайл-образы с Ukrainian Fashion Week 2021.
В Киеве, в арт-пространстве "Мистецький арсенал" прошла Украинская неделя моды — Ukrainian Fashion Week, уже традиционно под лозунгом внесезонности.
Посмотреть на показы молодых и уже признанных модной тусовкой дизайнеров собрались самые стильные люди столицы. И если судить по снимкам гостей, то киевский стритстайл все еще остается весьма традиционным.
Впрочем, украинские модники в тренде. Они помнят об основных модных тенденциях, которые диктуют мировые столицы моды, но если сравнивать стритстайл-моду за рубежом и в Украине, то не всем хватает смелости одеться по-настоящему экстравагантно, не подглядывая в шпаргалки с модных показов, продемонстрировав в полной мере свою индивидуальность.
Фокус собрал самые стильные стритстайл-образы с Ukrainian Fashion Week 2021.
Самые стильные стритстайл-образы UFW 2021
Украинские модники помнят об основных осенних трендах, про которые Фокус уже писал ранее: монохромные туалеты, необычные сумки, стиль 90-х и, не смотря на осеннюю прохладу, вырезы на талии.
В то же время стилисты советуют попробовать необычные цветовые сочетания, многослойность, крупные украшения и необычные стилизации. Не следует отказываться и от национального колорита.