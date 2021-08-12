Тренды осени 2021 прямо с подиума: 90-е, блестки и свободные джинсы

Лето еще не закончилось, но мы уже гадаем, как будем одеваться этой осенью. Спойлер: для этого придется разворошить дальние полки!

Осень – пора уютных свитеров и стильных пальто. В прошлом году из-за пандемии коронавируса тренд был один – удобная пижама для работы из дома в условиях самоизоляции. В этом году все изменилось, и дизайнеры прогнозируют один из самых стильных сезонов за последнее время. Возвращение в прошлое, яркие цвета и фактурные сумки. Фокус собрал 10 самых важных трендов осени 2021.

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Возрождение 90-х

[ + – ] Тренд осени – возрождение 1990-х Фото: WWD

Мода 90-х вот уже несколько лет возвращается в центр внимания, но этой осенью ожидается, что 1990-е в полной мере сделают камбэк. Сочетайте свои новые любимые багетные сумки с платьями-футлярами, высокими ботинками с квадратным носком и кардиганами макси-длины. Заправьте футболку в свободные джинсы с высокой талией или примерьте расклешенную мини-юбку в клетку. Этой осенью стоит пересмотреть молодежные комедии конца ХХ века, чтобы понять, как важно не сразу избавляться от якобы устаревших вещей.

Насыщенные цвета

[ + – ] Тренд осени – яркие и насыщенные цвета Фото: WWD

Обычно переход от лета к осени означает, что теперь стоит спрятать вещи ярких цветов и облачиться в пастельные тона. Осень – это значит темно-синий, сдержанный зеленый, бежевый и серый. Да, но только не осенью 2021. Девяностые вернулись, помните? Так что стоит присмотреться к ярким и насыщенным цветам, которые будто светятся в пасмурную погоду.

[ + – ] В этом сезоне нужно быть яркими! Фото: Vogue

Ярко-розовый, насыщенный синий, терракотовый и пронзительно-салатовый – в этом сезоне нужно быть яркими.

Деним свободного покроя

[ + – ] Тренд осени – свободные джинсы Фото: Tatler

Джинсы скинни всегда будут занимать особое место в наших сердцах, но осенью 2021 года лучше всего подойдут более свободные фасоны, такие как "мамины" джинсы, джинсы-клеш и джинсы-бойфренды. Свободные прямые штанины – самый популярный фасон грядущего сезона. Носить их рекомендуют с заправленной белой футболкой и строгим пиджаком.

Вязаные жилетки

[ + – ] Тренд осени – вязаные жилетки Фото: Harperʼs Bazaar

Прошли те времена, когда носить вязаные жилетки считалось признаком дурного тона. Сейчас жилетка – это маст-хэв в гардеробе каждой модницы. Причем, пока погода позволяет, их рекомендуют носить на голое тело. А по мере снижения температуры под жилетку рекомендуют надевать все, что душе угодно: от футболок до шелковых блузок и свободных рубашек. А если вам все еще холодно – наденьте под жилетку свитер. Так будет куда уютней.

Обнаженный живот и талия

[ + – ] Тренд осени – открытая талия Фото: WWD

Неожиданный тренд для осенней погоды, но к этому все шло. Летом платья были украшены неожиданными вырезами на талии, плечах и бедрах. Осенью дизайнеры рекомендуют скрыть под вашим теплым пальто полоску голой кожи. Насколько широка будет эта полоса – решать только вам. Или это будет полностью обнаженный живот, или же он будет открываться только во время движения из-под укороченной жилетки или свитера.

Брюки с принтом

[ + – ] Тренд осени – брюки с принтом Фото: WWD

Джинсы и брюки в клетку, со змеиным или цветочным принтом. Брюки в "леопарда" или "зебру". Этой осенью можно все! Дизайнеры рекомендуют сочетать их с пиджаком, однотонным свитером или футболкой — или же, напротив, дать волю фантазии и добавить другой принт.

Фактурные сумки

[ + – ] Тренд осени – фактурные сумки Фото: Vogue

Разнообразие сумочек в грядущем сезоне не позволило выбрать один-два фасона, которые однозначно будут модней остальных. Но зато дизайнеры рекомендуют обратить внимание на фактуру. Пушистые сумочки, меховые сумочки, стеганые сумки и клатчи с принтом. В этом сезоне сумка должна быть заметной и даже забавной.

Лаванда

[ + – ] Тренд осени – лавандовый цвет Фото: Vogue

Хотя большинство оттенков, рекомендуемых для осени 2021 – яркие и насыщенные, выделяющиеся на фоне традиционных пастельных, но есть цвет, который уже сейчас можно назвать самым модным в этом сезоне. И это лавандовый. Красивый оттенок появлялся на подиумах в коллекциях брендов Lacoste, Salvatore Ferragamo, Jonathan Simkhai и уже вышел на улицы. Стилисты рекомендуют добавить в гардероб один лавандовый предмет одежды или же выбрать лавандовый total look.

Платформа и плоская подошва

[ + – ] Тренд осени – плоская подошва Фото: WWD

Эспадрильи на платформе и сандалии в стиле 90-х были одними из главных трендов обуви этим летом, и эта тенденция сохранится и осенью. Лоферы на платформе и ботинки на шнуровке в стиле гранж, жокейские сапоги на тонкой плоской подошве заменят шпильки этой осенью. Надо думать, Ким Кардашьян, Леди Гага и другие поклонницы высоких каблуков будут расстроены.

Блеск на каждый день

[ + – ] Тренд осени – блестки Фото: Vogue

Больше года большинство людей по всему миру оказались заперты в своих домах и квартирах, без возможности пойти в ресторан, клуб, театр, или на вечеринку. Теперь дизайнеры считают, что пора наверстывать упущенное и устраивать себе праздник каждый день. И ничто не подходит для этого лучше, чем пайетки и блестки. Искриться и сверкать нужно почаще, и неважно куда вы направляетесь: в офис, на прогулки, или просто выпить кофе в кафе возле дома.