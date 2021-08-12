Тренди осені 2021 прямо з подіуму: 90-е, блискітки та вільні джинси

Літо ще не закінчилося, але ми вже думаємо, як одягатимемося цієї осені. Спойлер: для цього доведеться розворушити далекі полиці!

Осінь — пора затишних светрів і стильних пальто. Минулого року через пандемію коронавірусу тренд був один — зручна піжама для роботи з дому в умовах самоізоляції. Цього року все змінилося, і дизайнери прогнозують один із найстильніших сезонів за останній час. Повернення в минуле, яскраві кольори і фактурні сумки. Фокус зібрав 10 найважливіших трендів осені 2021.

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Відродження 90-х

[ + – ] Тренд осені — відродження 1990-х Фото: WWD

Мода 90-х ось уже кілька років повертається в центр уваги, але цієї осені очікується, що 1990-ті в повній мірі зроблять камбек. Поєднуйте свої нові улюблені багетні сумки з сукнями-футлярами, високими черевиками з квадратним носком і кардиганами максі-довжини. Заправте футболку в вільні джинси з високою талією або приміряйте розкльошену міні-спідницю в клітинку. Цієї осені варто переглянути молодіжні комедії кінця ХХ століття, щоб зрозуміти, як важливо не відразу позбуватися від нібито застарілих речей.

Насичені кольори

[ + – ] Тренд осені — яскраві та насичені кольори Фото: WWD

Зазвичай перехід від літа до осені означає, що тепер варто заховати речі яскравих кольорів і одягатися в пастельні тони. Осінь — це значить темно-синій, стриманий зелений, бежевий і сірий. Так, але тільки не восени 2021. Дев'яності повернулися, пам'ятаєте? Так що варто придивитися до яскравих і насичених кольорів, які ніби світяться в похмуру погоду.

[ + – ] У цьому сезоні потрібно бути яскравими! Фото: Vogue

Яскраво-рожевий, насичений синій, теракотовий і пронизливо-салатовий — у цьому сезоні потрібно бути яскравими.

Денім вільного крою

[ + – ] Тренд осені — вільні джинси Фото: Tatler

Джинси скінні завжди будуть займати особливе місце в наших серцях, але восени 2021 року краще за все підійдуть більш вільні фасони, такі як "мамині" джинси, джинси-кльош і джинси-бойфренди. Вільні прямі штанини — найпопулярніший фасон майбутнього сезону. Носити їх рекомендують з заправленою білою футболкою і строгим піджаком.

В'язані жилети

[ + – ] Тренд осені — в'язані жилетки Фото: Harperʼs Bazaar

Пройшли ті часи, коли носити в'язані жилетки вважалося ознакою поганого тону. Зараз жилетка — це маст-хев у гардеробі кожної модниці. Причому, поки погода дозволяє, їх рекомендують носити на голе тіло. А в міру зниження температури під жилетку рекомендують одягати все, що душі завгодно: від футболок до шовкових блуз і вільних сорочок. А якщо вам все ще холодно — надягніть під жилетку светр. Так буде куди затишніше.

Оголений живіт і талія

[ + – ] Тренд осені — відкрита талія Фото: WWD

Несподіваний тренд для осінньої погоди, але до цього все йшло. Влітку сукні були прикрашені несподіваними вирізами на талії, плечах і стегнах. Восени дизайнери рекомендують приховати під вашим теплим пальто смужку голої шкіри. Наскільки широка буде ця смуга — вирішувати тільки вам. Або це буде повністю оголений живіт, або ж він буде відкриватися тільки під час руху з-під укороченої жилетки або светра.

Штани з принтом

[ + – ] Тренд осені — штани з принтом Фото: WWD

Джинси і штани в клітку, зі зміїним або квітковим принтом. Штани в "леопарда" або "зебру". Цієї осені можна все! Дизайнери рекомендують поєднувати їх із піджаком, однотонним светром або футболкою — або ж, навпаки, дати волю фантазії і додати інший принт.

Фактурні сумки

[ + – ] Тренд осені — фактурні сумки Фото: Vogue

Різноманітність сумочок у прийдешньому сезоні не дозволила вибрати один-два фасони, які однозначно будуть модними інших. Але зате дизайнери рекомендують звернути увагу на фактуру. Пухнасті сумочки, хутряні сумочки, стьобані сумки і клатчі з принтом. У цьому сезоні сумка повинна бути помітною і навіть кумедною.

Лаванда

[ + – ] Тренд осені — лавандовий колір Фото: Vogue

Хоча більшість відтінків, рекомендованих для осені 2021 — яскраві та насичені, що виділяються на тлі традиційних пастельних, але є колір, який уже зараз можна назвати наймоднішим у цьому сезоні. І це лавандовий. Гарний відтінок з'являвся на подіумах у колекціях брендів Lacoste, Salvatore Ferragamo, Jonathan Simkhai і вже вийшов на вулиці. Стилісти рекомендують додати в гардероб один лавандовий предмет одягу або ж вибрати лавандовий total look.

Платформа і плоска підошва

[ + – ] Тренд осені — плоска підошва Фото: WWD

Еспадрильї на платформі і сандалі в стилі 90-х були одними з головних трендів взуття цього літа, і ця тенденція збережеться і восени. Лофери на платформі і черевики на шнурівці в стилі гранж, жокейські чоботи на тонкій плоскій підошві замінять шпильки цієї осені. Треба думати, Кім Кардашьян, Леді Гага і інші шанувальниці високих каблуків будуть засмучені.

Блиск на кожен день

[ + – ] Тренд осені — блискітки Фото: Vogue

Більше року більшість людей по всьому світу опинилася замкнутими в своїх будинках і квартирах, без можливості піти в ресторан, клуб, театр або на вечірку. Тепер дизайнери вважають, що пора надолужувати згаяне і влаштовувати собі свято кожен день. І ніщо не підходить для цього краще, ніж паєтки та блискітки. Іскритися і виблискувати потрібно частіше, і неважливо куди ви прямуєте: в офіс, на прогулянку, або просто випити кави в кафе біля будинку.