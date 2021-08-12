Тренди осені 2021 прямо з подіуму: 90-е, блискітки та вільні джинси
Літо ще не закінчилося, але ми вже думаємо, як одягатимемося цієї осені. Спойлер: для цього доведеться розворушити далекі полиці!
Осінь — пора затишних светрів і стильних пальто. Минулого року через пандемію коронавірусу тренд був один — зручна піжама для роботи з дому в умовах самоізоляції. Цього року все змінилося, і дизайнери прогнозують один із найстильніших сезонів за останній час. Повернення в минуле, яскраві кольори і фактурні сумки. Фокус зібрав 10 найважливіших трендів осені 2021.
Відродження 90-х
Мода 90-х ось уже кілька років повертається в центр уваги, але цієї осені очікується, що 1990-ті в повній мірі зроблять камбек. Поєднуйте свої нові улюблені багетні сумки з сукнями-футлярами, високими черевиками з квадратним носком і кардиганами максі-довжини. Заправте футболку в вільні джинси з високою талією або приміряйте розкльошену міні-спідницю в клітинку. Цієї осені варто переглянути молодіжні комедії кінця ХХ століття, щоб зрозуміти, як важливо не відразу позбуватися від нібито застарілих речей.
Насичені кольори
Зазвичай перехід від літа до осені означає, що тепер варто заховати речі яскравих кольорів і одягатися в пастельні тони. Осінь — це значить темно-синій, стриманий зелений, бежевий і сірий. Так, але тільки не восени 2021. Дев'яності повернулися, пам'ятаєте? Так що варто придивитися до яскравих і насичених кольорів, які ніби світяться в похмуру погоду.
Яскраво-рожевий, насичений синій, теракотовий і пронизливо-салатовий — у цьому сезоні потрібно бути яскравими.
Денім вільного крою
Джинси скінні завжди будуть займати особливе місце в наших серцях, але восени 2021 року краще за все підійдуть більш вільні фасони, такі як "мамині" джинси, джинси-кльош і джинси-бойфренди. Вільні прямі штанини — найпопулярніший фасон майбутнього сезону. Носити їх рекомендують з заправленою білою футболкою і строгим піджаком.
В'язані жилети
Пройшли ті часи, коли носити в'язані жилетки вважалося ознакою поганого тону. Зараз жилетка — це маст-хев у гардеробі кожної модниці. Причому, поки погода дозволяє, їх рекомендують носити на голе тіло. А в міру зниження температури під жилетку рекомендують одягати все, що душі завгодно: від футболок до шовкових блуз і вільних сорочок. А якщо вам все ще холодно — надягніть під жилетку светр. Так буде куди затишніше.
Оголений живіт і талія
Несподіваний тренд для осінньої погоди, але до цього все йшло. Влітку сукні були прикрашені несподіваними вирізами на талії, плечах і стегнах. Восени дизайнери рекомендують приховати під вашим теплим пальто смужку голої шкіри. Наскільки широка буде ця смуга — вирішувати тільки вам. Або це буде повністю оголений живіт, або ж він буде відкриватися тільки під час руху з-під укороченої жилетки або светра.
Штани з принтом
Джинси і штани в клітку, зі зміїним або квітковим принтом. Штани в "леопарда" або "зебру". Цієї осені можна все! Дизайнери рекомендують поєднувати їх із піджаком, однотонним светром або футболкою — або ж, навпаки, дати волю фантазії і додати інший принт.
Фактурні сумки
Різноманітність сумочок у прийдешньому сезоні не дозволила вибрати один-два фасони, які однозначно будуть модними інших. Але зате дизайнери рекомендують звернути увагу на фактуру. Пухнасті сумочки, хутряні сумочки, стьобані сумки і клатчі з принтом. У цьому сезоні сумка повинна бути помітною і навіть кумедною.
Лаванда
Хоча більшість відтінків, рекомендованих для осені 2021 — яскраві та насичені, що виділяються на тлі традиційних пастельних, але є колір, який уже зараз можна назвати наймоднішим у цьому сезоні. І це лавандовий. Гарний відтінок з'являвся на подіумах у колекціях брендів Lacoste, Salvatore Ferragamo, Jonathan Simkhai і вже вийшов на вулиці. Стилісти рекомендують додати в гардероб один лавандовий предмет одягу або ж вибрати лавандовий total look.
Платформа і плоска підошва
Еспадрильї на платформі і сандалі в стилі 90-х були одними з головних трендів взуття цього літа, і ця тенденція збережеться і восени. Лофери на платформі і черевики на шнурівці в стилі гранж, жокейські чоботи на тонкій плоскій підошві замінять шпильки цієї осені. Треба думати, Кім Кардашьян, Леді Гага і інші шанувальниці високих каблуків будуть засмучені.
Блиск на кожен день
Більше року більшість людей по всьому світу опинилася замкнутими в своїх будинках і квартирах, без можливості піти в ресторан, клуб, театр або на вечірку. Тепер дизайнери вважають, що пора надолужувати згаяне і влаштовувати собі свято кожен день. І ніщо не підходить для цього краще, ніж паєтки та блискітки. Іскритися і виблискувати потрібно частіше, і неважливо куди ви прямуєте: в офіс, на прогулянку, або просто випити кави в кафе біля будинку.