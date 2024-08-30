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Бельгійська принцеса похвалила українських дизайнерів та Ukrainian Fashion Week (фото)

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Фото: Isabella Orsini de Ligne | Принцеса Бельгійська Ізабелла Орсіні

У 2022 році Ukrainian Fashion Week відзначав своє 25-річчя. Втім, низка заходів не відбулася через велику війну, розвʼязану Росією.

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Принцеса Бельгійська Ізабелла Орсіні привітала Ukrainian Fashion Week з поверненням до Києва. Про це організація повідомила в Instagram.

Команда Ukrainian Fashion Week вирішила після вимушеної перерви повернути подію додому. Вересневий Тиждень моди пройде з 1 по 4 вересня в Києві. До цього International Seasons проходили за кордоном.

Привітати UFW із цим вирішила Бельгійська принцеса Ізабелла Орсіні де Лінь де ла Тремойл і амбасадорка Nelly De Vuyst. Монарша персона написала лист, у якому підкреслила стійкість та завзятість української модної індустрії.

"Для нас велика честь відзначити повернення Ukrainian Fashion Week до його законного дому, до Києва – вперше з початку повномасштабної війни. Хоча останні два з половиною роки принесли Україні величезні виклики, важливо підкреслити стійкість і творчу силу індустрії, яка продовжує процвітати", — зазначила вона.

Принцеса Бельгійська

Окремо принцеса похвалила українських дизайнерів.

"Українські дизайнери не лише підтримують розвиток індустрії, а й орієнтуються на світові тенденції, такі як стійка мода, демонструючи глибоку відданість етичним практикам та інноваціям", — додала Ізабелла Орсіні.

За словами монаршої персони, мода – це більше, ніж просто одяг, це мова, яка долає кордони.

"Ukrainian Fashion Week SS’25 охоплює ці глобальні тенденції, міцно позиціонуючи Україну на міжнародній арені", — вважає Бельгійська принцеса.

Нагадаємо, український дизайнер Руслан Багінський отримав престижну модну премію.

Також Фокус писав про програму показу моди у вересні.