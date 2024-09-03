Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Як минув другий день Ukrainian Fashion Week 2024: FROLOV, ANISIMOV і VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фоторепортаж)

фото з показу VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25
Фото: UFW | VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25

Другий день UFW 2024, що повернувся додому, видався не таким театральним і несподіваним, як перший, але й не менш насиченим і динамічним.

Related video

У день 2 свої колекції представили Іван Фролов, Victor Anisimov, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, SIDLETSKIY та інші традиційні для Ukrainian Fashion Week, а також нові учасники модного марафону. Так, на другий день UFW основна частина подій проходила на звичній локації — у стінах Мистецького арсеналу, де за традицією, протягом дня один показ змінювався іншим. Але не обійшлося без несподіванок. Фокус побував на подіях другого дня.

Показ TONiA UPSLOWUSE SS25 Fullscreen
Показ TONiA /UPSLOWUSE SS25

День стартував відкриттям артінсталяції Creative Resistance. У цьому проєкті були представлені об'єкти українських дизайнерів, тригером для створення яких стала велика війна. Важливою частиною проєкту стала галерея портретів захисників, які покинули мирні фешн-професії — дизайнерів, моделей, стилістів — і пішли захищати Україну.

Дизайнери представили різні аспекти реагування моди на війну. SIDLETSKIY звернулися до багатовікової культурної спадщини та об'єднали їх із сучасними модними тенденціями.

Fullscreen
Показ SIDLETSKIY SS25

VOROZHBYT&ZEMSKOVA використовували металеві елементи, деталі і колірні рішення, пряжки і тростини, щоб продемонструвати витривалість, резистентність і силу, що протистоять подіям епохи.

У сезоні SS25 особливо відчувається міць, якої набула за останні роки: наче в броні, міста та люди готові кидати виклики несподіваним проблемам, що могли б їх зламати; разом вони стали витривалішими. Дизайнери у звичній для себе манері грають на контрастах у новій колекції, демонструючи, яким суворим буває велике місто, створюючи перешкоди, але згодом обов'язково стає добросердим, даруючи нові можливості.

Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25 Fullscreen
Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25
Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25 Fullscreen
Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25
Тетяна Земскова, Олена Ворожбит Fullscreen
Тетяна Земскова, Олена Ворожбит

VIKTORANISIMOV досліджує і демонструє необмежені можливості елементів військової уніформи, які потім переходять у гардероб мирного життя. Новий погляд на мілітарі у своєму основному контексті.

VIKTOR ANISIMOV SS25 Fullscreen
VIKTOR ANISIMOV SS25
VIKTOR ANISIMOV SS25 Fullscreen
VIKTOR ANISIMOV SS25

Також відбулися покази молодих дизайнерів STARCHAK, YADVIGA NETYKSHA.

Яскравим спільним показом зазначилися молоді бренди TONiA і UPSLOWUSE.

Найбільш обговорюваною подією став показ FROLOV, гості якого до останнього моменту не знали адреси локації, а зйомка шоу була заборонена.

Раніше Фокус писав про перший день Ukrainian Fashion Week 2024.