Як минув другий день Ukrainian Fashion Week 2024: FROLOV, ANISIMOV і VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фоторепортаж)

Другий день UFW 2024, що повернувся додому, видався не таким театральним і несподіваним, як перший, але й не менш насиченим і динамічним.

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У день 2 свої колекції представили Іван Фролов, Victor Anisimov, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, SIDLETSKIY та інші традиційні для Ukrainian Fashion Week, а також нові учасники модного марафону. Так, на другий день UFW основна частина подій проходила на звичній локації — у стінах Мистецького арсеналу, де за традицією, протягом дня один показ змінювався іншим. Але не обійшлося без несподіванок. Фокус побував на подіях другого дня.

Показ TONiA /UPSLOWUSE SS25

День стартував відкриттям артінсталяції Creative Resistance. У цьому проєкті були представлені об'єкти українських дизайнерів, тригером для створення яких стала велика війна. Важливою частиною проєкту стала галерея портретів захисників, які покинули мирні фешн-професії — дизайнерів, моделей, стилістів — і пішли захищати Україну.

Дизайнери представили різні аспекти реагування моди на війну. SIDLETSKIY звернулися до багатовікової культурної спадщини та об'єднали їх із сучасними модними тенденціями.

Показ SIDLETSKIY SS25

VOROZHBYT&ZEMSKOVA використовували металеві елементи, деталі і колірні рішення, пряжки і тростини, щоб продемонструвати витривалість, резистентність і силу, що протистоять подіям епохи.

У сезоні SS25 особливо відчувається міць, якої набула за останні роки: наче в броні, міста та люди готові кидати виклики несподіваним проблемам, що могли б їх зламати; разом вони стали витривалішими. Дизайнери у звичній для себе манері грають на контрастах у новій колекції, демонструючи, яким суворим буває велике місто, створюючи перешкоди, але згодом обов'язково стає добросердим, даруючи нові можливості.

Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25

Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25

Тетяна Земскова, Олена Ворожбит

VIKTORANISIMOV досліджує і демонструє необмежені можливості елементів військової уніформи, які потім переходять у гардероб мирного життя. Новий погляд на мілітарі у своєму основному контексті.

VIKTOR ANISIMOV SS25

VIKTOR ANISIMOV SS25

Також відбулися покази молодих дизайнерів STARCHAK, YADVIGA NETYKSHA.

Яскравим спільним показом зазначилися молоді бренди TONiA і UPSLOWUSE.

Найбільш обговорюваною подією став показ FROLOV, гості якого до останнього моменту не знали адреси локації, а зйомка шоу була заборонена.

Раніше Фокус писав про перший день Ukrainian Fashion Week 2024.