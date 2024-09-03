Как прошел второй день Ukrainian Fashion Week 2024: FROLOV, ANISIMOV и VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фоторепортаж)

Второй день вернувшегося домой UFW 2024 выдался не таким театральным и неожиданным, как первый, но и не менее насыщенным и динамичным.

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В день 2 свои коллекции представили Иван Фролов, Victor Anisimov, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, SIDLETSKIY и другие традиционные для Ukrainian Fashion Week, а также новые участники модного марафона. Так, на второй день UFW основная часть событий проходила на привычной локации — в стенах Мистецького арсенала, где по традиции, в течение дня один показ сменялся другим. Но не обошлось без неожиданностей. Фокус побывал на событиях второго дня.

Показ TONiA /UPSLOWUSE SS25

День стартовал открытием арт-инсталляции Creative Resistance. В этом проекте были представлены объекты украинских дизайнеров, триггером для создания которых стала большая война. Важной частью проекта стала галерея портретов защитников, которые покинули мирные фэшн-профессии – дизайнеров, моделей, стилистов – и пошли защищать Украину.

Дизайнеры представили разные аспекты реагирования моды на войну. SIDLETSKIY обратились к многовековому культурному наследию и объединили их с современными модными тенденциями.

Показ SIDLETSKIY SS25

VOROZHBYT&ZEMSKOVA использовали металлические элементы, детали и цветовые решения, пряжки и трости, чтобы продемонстрировать выносливость, резистентность и силу, противостоящие событиям эпохи.

В сезоне SS25 особенно чувствуется мощь, которую приобрела за последние годы: как в броне, города и люди готовы бросать вызовы неожиданным проблемам, которые могли бы их сломать; вместе они стали более выносливы. Дизайнеры в привычной для себя манере играют на контрастах в новой коллекции, демонстрируя, каким суровым бывает большой город, создавая препятствия, но впоследствии обязательно становится добросердечным, даруя новые возможности.

Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25

Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25

Татьяна Земскова, Елена Ворожбит

VIKTORANISIMOV исследует и демонстрирует неограниченные возможности элементов военной униформы, которые затем переходят в гардероб мирной жизни. Новый взгляд на миллитари в своем основном контексте.

VIKTOR ANISIMOV SS25

VIKTOR ANISIMOV SS25

Также прошли показы молодых дизайнеров STARCHAK, YADVIGA NETYKSHA.

Ярким совместным показом отличились молодые бренды TONiA и UPSLOWUSE.

Наиболее обсуждаемым событием стал показ FROLOV, гости которого до последнего момента не знали адреса локации, а съемка шоу была запрещена.

Ранее Фокус писал о первом дне Ukrainian Fashion Week 2024.