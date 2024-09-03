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Стиль жизни

Как прошел второй день Ukrainian Fashion Week 2024: FROLOV, ANISIMOV и VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фоторепортаж)

фото с показа VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25
Фото: UFW | VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25

Второй день вернувшегося домой UFW 2024 выдался не таким театральным и неожиданным, как первый, но и не менее насыщенным и динамичным.

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В день 2 свои коллекции представили Иван Фролов, Victor Anisimov, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, SIDLETSKIY и другие традиционные для Ukrainian Fashion Week, а также новые участники модного марафона. Так, на второй день UFW основная часть событий проходила на привычной локации — в стенах Мистецького арсенала, где по традиции, в течение дня один показ сменялся другим. Но не обошлось без неожиданностей. Фокус побывал на событиях второго дня.

Показ TONiA UPSLOWUSE SS25 Fullscreen
Показ TONiA /UPSLOWUSE SS25

День стартовал открытием арт-инсталляции Creative Resistance. В этом проекте были представлены объекты украинских дизайнеров, триггером для создания которых стала большая война. Важной частью проекта стала галерея портретов защитников, которые покинули мирные фэшн-профессии – дизайнеров, моделей, стилистов – и пошли защищать Украину.

Дизайнеры представили разные аспекты реагирования моды на войну. SIDLETSKIY обратились к многовековому культурному наследию и объединили их с современными модными тенденциями.

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Показ SIDLETSKIY SS25

VOROZHBYT&ZEMSKOVA использовали металлические элементы, детали и цветовые решения, пряжки и трости, чтобы продемонстрировать выносливость, резистентность и силу, противостоящие событиям эпохи.

В сезоне SS25 особенно чувствуется мощь, которую приобрела за последние годы: как в броне, города и люди готовы бросать вызовы неожиданным проблемам, которые могли бы их сломать; вместе они стали более выносливы. Дизайнеры в привычной для себя манере играют на контрастах в новой коллекции, демонстрируя, каким суровым бывает большой город, создавая препятствия, но впоследствии обязательно становится добросердечным, даруя новые возможности.

Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25 Fullscreen
Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25
Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25 Fullscreen
Показ VOROZHBYT&ZEMSKOVA SS25
Татьяна Земскова, Елена Ворожбит Fullscreen
Татьяна Земскова, Елена Ворожбит

VIKTORANISIMOV исследует и демонстрирует неограниченные возможности элементов военной униформы, которые затем переходят в гардероб мирной жизни. Новый взгляд на миллитари в своем основном контексте.

VIKTOR ANISIMOV SS25 Fullscreen
VIKTOR ANISIMOV SS25
VIKTOR ANISIMOV SS25 Fullscreen
VIKTOR ANISIMOV SS25

Также прошли показы молодых дизайнеров STARCHAK, YADVIGA NETYKSHA.

Ярким совместным показом отличились молодые бренды TONiA и UPSLOWUSE.

Наиболее обсуждаемым событием стал показ FROLOV, гости которого до последнего момента не знали адреса локации, а съемка шоу была запрещена.

Ранее Фокус писал о первом дне Ukrainian Fashion Week 2024.