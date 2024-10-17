Євген Клопотенко розсказав, як заробив свій перший мільйон гривень (відео)

Відомий шеф-кухар також розповів про свої статки про те, скільки заробляє кожен місяць.

Related video

Євген Клопотенко, в ресторан якого заходили актор Майкл Дуглас та держсекретар США Ентоні Блінкен, розсекретив, як заробив свій перший мільйон та зізнався, що це був мільйон гривень. Про свої статки кулінар розказав в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Інтерв'ю Євгена Клопотенко (дивитись з 58.08)

Клопотенко зізнався, що коли заробив свій перший мільйон, то після ретельного підрахунку виявилось, що там 800 тисяч гривень. Але він продав якесь майно і заробив достатньо що стати власником 1,4 млн гривень. Перші зароблені серйозні кошти Євген Клопотенко вклав.

"Я їх вклав кудись. Хоча в доларах це мало – 25 тисяч доларів. Навіть квартиру не купиш. Було відчуття — "я мільйонер, а потім ти просто Євген", — розповів кухар в інтерв'ю.

Наразі Євген Клопотенко не може назвати себе доларовим мільйонером. Але у нього є будинок, що коштує 120 тисяч доларів, та дві квартири – 200-350 тисяч доларів. Також кухар підрахував, якби продавав все своє майно та бізнес, то потенційному покупцеві це б обійшлося у 20-25 мільйонів доларів.

"Я не доларовий мільйонер, в мене немає мільйона доларів. У мене є будинок, коштує 120 тисяч доларів, машина, мабуть, — 15 тисяч доларів, дві квартири – 200-350 тисяч доларів. Ресторан… ну скільки він може коштувати? Всі свої бізнеси, все капіталізувати. Якби я продавав все, що в мене є, то 20-25 мільйонів доларів це коштувало б", — поділився кухар.

Євген Клопотенко також поділився, що він багато витрачає, щомісяця заробляє по-різному, але зазвичай це 15-18 тисяч доларів. Кухар витрачає кошти на свої потреби, а особливо на їжу, допомагає батькам та донатить на потреби ЗСУ.

"Квартира в центрі коштує 45 тисяч гривень (кухар орендує житло — ред.), у мене є водій, асистент. Разом це все – 120 тисяч гривень на місяць я витрачаю. Також я допомагаю батькам. Мені потрібно десь 150-160 тисяч гривень. Донати – це ще 150 тисяч. Найбільше витрачаю на їжу. Десь 8 тисяч гривень за два дні я витратив на їжу, це не в ресторанах, в ресторані було б дешевше. Десь тисяч 60 на їжу на місяць. Заробляю по різному – 15-18 тисяч доларів", — додав кулінар.

Клопотенко пошуткував, що одного місяця він може заробити 800 тисяч гривень, але вже наступного може бути в мінусі до двох мільйонів. "І от ти вже нічого не заробляєш", — резюмував він.

Нагадаємо, Фокус писав, що Євген Клопотенко зняв кітель шеф-кухаря і вийшов в стильному образі на подіум Fashion Week.