Євген Клопотенко розповів, чим пригощав держсекретаря США Ентоні Блінкена та акторка Майкла Дугласа

За один день ресторан Євгена Клопотенка приймав двох всесвітньо відомих гостей — Майкла Дугласа та Ентоні Блінкена.

Related video

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, чим годував американського актора Майкла Дугласа і його сина та держсекретаря США Ентоні Блінкен, які вчора, 11 вересня, побували у Києві. Подробицями кулінар поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, відомо, що відомі закордонні особистості побували у ресторані Євгена Клопотенка "100 років тому вперед".

"Тільки що Майкл Дуглас був через три години був Ентоні Блінкен, тут перекрили все… А я просто переможець 5 сезону "Майстер Шеф" Євген Клопотенко", — висловив своє захоплення такою увагою шеф-кухар.

Крім цього, кулінар розповів, чим частував людей зі світовим іменем. За його словами, пригощали актора та держсекретаря традиційними українськими стравами — борщем на перше, каченою кашею на друге з копченими грушами. Крім цього, додали домашню олію зі спеціями та закуски з білого буряка. Також гостей частували традиційною українською стравою "верещака" — свиняча грудка тушкована у буряковому квасі або настої. Пригощали поважних персон і квасом. Звісно спеціально для візиту гостей випекли і свіжий домашній український хліб, який за словами Клопотенка, гості зацінили.

Щодо причин візиту всесвітньо відомих людей. Відомо, що Ентоні Блінкен приїхав до України з візитом, щоб вчергове висловити свою підтримку у війні проти Росії.

Щодо візиту Майкла Дугласа, то нині відомо, що причиною його приїзду стало те, що він візьме участь в Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Клопотенко зняв кітель шеф-кухаря і вийшов в стильному образі на подіум Fashion Week.

Крім цього, Фокус писав, що Євген Клопотенко зізнався, скільки тисяч доларів витрачає на місяць.