Евгений Клопотенко рассказал, чем угощал госсекретаря США Энтони Блинкена и актера Майкла Дугласа

За один день ресторан Евгения Клопотенко принимал двух всемирно известных гостей — Майкла Дугласа и Энтони Блинкена.

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Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, чем кормил американского актера Майкла Дугласа и его сына и госсекретаря США Энтони Блинкен, которые вчера, 11 сентября, побывали в Киеве. Подробностями кулинар поделился у себя на странице в Инстаграм.

В частности, известно, что известные зарубежные личности побывали в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед".

"Только что Майкл Дуглас был через три часа был Энтони Блинкен, здесь перекрыли все... А я просто победитель 5 сезона "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко", — выразил свое восхищение таким вниманием шеф-повар.

Кроме этого, кулинар рассказал, чем угощал людей с мировым именем. По его словам, угощали актера и госсекретаря традиционными украинскими блюдами — борщом на первое, каченой кашей на второе с копчеными грушами. Кроме этого, добавили домашнее масло со специями и закуски из белой свеклы. Также гостей угощали традиционным украинским блюдом "верещака" — свиная грудка тушеная в свекольном квасе или настое. Угощали уважаемых персон и квасом. Конечно специально для визита гостей выпекли и свежий домашний украинский хлеб, который по словам Клопотенко, гости заценили.

О причинах визита всемирно известных людей. Известно, что Энтони Блинкен приехал в Украину с визитом, чтобы в очередной раз выразить свою поддержку в войне против России.

Что касается визита Майкла Дугласа, то сейчас известно, что причиной его приезда стало то, что он примет участие в Саммите первых леди и джентльменов, организованный Еленой Зеленской.

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Клопотенко снял китель шеф-повара и вышел в стильном образе на подиум Fashion Week.

Кроме этого, Фокус писал, что Евгений Клопотенко признался, сколько тысяч долларов тратит в месяц.