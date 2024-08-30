Евгений Клопотенко признался, сколько тысяч долларов тратит в месяц (видео)

Евгений Клопотенко не скрывает, что тратит в месяц много средств, однако он отмечает, что обязательным пунктом в его расходах является помощь армии.

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37-летний ресторатор Евгений Клопотенко признался, что живет на съемной квартире, но тратит в месяц около 10 тысяч долларов. Подробностями шеф-повар поделился в шоу NABARI.

В частности, Евгений Клопотенко признался, что имеет собственного ассистента и водителя, которым ежемесячно платит зарплату. Кроме этого, он снимает квартиру в которой живет.

Также ресторатор рассказал, что в свои ежемесячные расходы обязательно включает донаты на армию, которые колеблются от 100 до 150 тысяч в месяц и помощь родителям — 50-60 тысяч гривен.

"У меня есть стандартные расходы. Где-то 80 тысяч гривен — у меня есть квартира, ассистент, есть машина и есть водитель. У меня есть три группы, которые стоят 80-100 тысяч гривен. Есть еще донаты в месяц — в среднем это 100-150 тысяч в месяц. Есть помощь родителям, где-то 50-60 тысяч в месяц", — сказал Клопотенко.

Кроме этого, шеф-повар признался, что не экономит на еде и всегда покупает все, что ему хочется. Он подчеркнул, что дома готовит сам для себя.

"Ну и на еду я трачу очень много, я прям не считаю, но где-то тысяч 50-60 в месяц. Я сам готовлю для себя. Я прихожу в магазин и покупаю все, что я могу себе позволить, для меня это кайф, я для этого живу. На одежду я трачу не много. Где-то 400 в месяц. Но это не значит, что я не смогу. Не будет у меня ассистента, не будет водителя, не будет продуктов, я смогу есть и рис один. Для меня это не является какой-то, я без этого не могу. У меня нет своей квартиры, например. У меня есть дом, который я купил лет 5 назад, но я там не живу", — рассказал Клопотенко.

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Клопотенко ответил, почему не пустил бы в свой ресторан Анну Алхим и Олю Полякову.

Кроме этого, Фокус писал, что Евгений Клопотенко рассказал, какие блюда любит Елена Зеленская.