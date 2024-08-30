Євген Клопотенко зізнався, скільки тисяч доларів витрачає на місяць (відео)

Євген Клопотенко не приховує, що витрачає в місяць багато коштів, однак він наголошує, що обов'язковим пунктом в його витратах є допомога армії.

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37-річний ресторатор Євген Клопотенко зізнався, що живе на зйомній квартирі, але витрачає в місяць близько 10 тисяч доларів. Подробицями шеф-кухар поділився в шоу NABARI.

Зокрема, Євген Клопотенко зізнався, що має власного асистента та водія, яким щомісяця платить зарплату. Крім цього, він винаймає квартиру в якій живе.

Також ресторатор розповів, що в свої щомісячні витрати обов’язково включає донати на армію, які коливаються від 100 до 150 тисяч на місяць та допомогу батькам — 50-60 тисяч гривень.

"В мене є стандартні витрати. Десь 80 тисяч гривень — у мене є квартира, асистент, є машина і є водій. В мене є три групи, які коштують 80-100 тисяч гривень. Є ще донати в місяць — в середньому це 100-150 тисяч в місяць. Є допомога батькам, десь 50-60 тисяч в місяць", — сказав Клопотенко.

Крім цього, шеф-кухар зізнався, що не економить на їжі і завжди купує все, що йому хочеться. Він наголосив, що вдома готує сам для себе.

"Ну і на їжу я витрачаю дуже багато, я прям не рахую, але десь тисяч 50-60 в місяць. Я сам готую для себе. Я приходжу в магазин і купляю все, що я можу собі дозволити, для мене це кайф, я для цього живу. На одяг я витрачаю не багато. Десь 400 в місяць. Але це не означає, що я не зможу. Не буде в мене асистента, не буде водія, не буде продуктів, я зможу їсти і рис один. Для мене це не є якоюсь, я без цього не можу. У мене немає своєї квартири, наприклад. У мене є будинок, який я купив років 5 назад, але я там не живу", — розповів Клопотенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Клопотенко відповів, чому не пустив би в свій ресторан Анну Алхім та Олю Полякову.

Крім цього, Фокус писав, що Євген Клопотенко розповів, які страви полюбляє Олена Зеленська.