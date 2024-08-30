Євген Клопотенко відповів, чому не пустив би в свій ресторан Анну Алхім та Олю Полякову (відео)

Євген Клопотенко заявив, що не хоче бачити у себе в закладах людей з якими у нього не збігаються життєві цінності.

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37-річний ресторатор Євген Клопотенко, який є співзасновником закладів харчування "Сто років тому вперед", мережі бістро "Інші", "Інші. Бар" та бістро сучасної української гастрономії "Полтава" відповів, кого з публічних людей не пустив би до себе в ресторани. Про це шеф-кухар заявив в шоу NABARI.

Зокрема, відповівши на питання, чи є у Євгена Клопотенка чорний список людей, яких він не хоче бачити у своїх закладах, він відповів, що немає. Однак, за його словами, все ж є люди, яких би він міг не пустити. Наприклад, ту саму Ані Лорак, яка зрадила Україну.

Крім цього, як виявилося, це не весь список "заборонених" персон в його ресторані. Клопотенко зізнався, що не хотів би, щоб в його ресторанах харчувалася Анна Алхім та Оля Полякова.

"В принципі ті, хто в Україні це 90% людей тих, кого я поважаю, 10% — не поважаю. Кому б я відмовив би в обслуговуванні? Я б відмовив Ані Алхім. Я зазвичай нікому не відмовляю, але я б хотів би відмовити. Вона просто з іншого світу, так само як Ольга Полякова. Вони для мене однакові. (ред. Оля Полякова) Вона для мене дивна. Я не кажу, що вона робить, щось погане. Це не мої люди. Анна Алхім говорить російською мовою, цей весь двіж тягнеться, цей весь прикол. Я абсолютно за інші цінності за інші речі, які я роблю для держави. Я би краще цього не хотів бачити і не хотів знати", — зізнався Клопотенко.

Шеф-кухар також пояснив, що не хотів би, аби в його заклади ходили люди, які мають якісь питання: "Какая разница", чи не розуміють цінності України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Клопотенко хоче вкрасти та посадити в клітку дівчину.

Крім цього, Фокус писав, що блогерка-мільйонниця з Франківська розповіла про залицяння Євгена Клопотенка.