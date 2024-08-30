Евгений Клопотенко ответил, почему не пустил бы в свой ресторан Анну Алхим и Олю Полякову (видео)

Евгений Клопотенко заявил, что не хочет видеть у себя в заведениях людей с которыми у него не совпадают жизненные ценности.

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37-летний ресторатор Евгений Клопотенко, который является соучредителем заведений питания "Сто лет тому вперед", сети бистро "Інші", "Інші. Бар" и бистро современной украинской гастрономии "Полтава" ответил, кого из публичных людей не пустил бы к себе в рестораны. Об этом шеф-повар заявил в шоу NABARI.

В частности, отвечая на вопрос, есть ли у Евгения Клопотенко черный список людей, которых он не хочет видеть в своих заведениях, он ответил, что нет. Однако, по его словам, все же есть люди, которых бы он мог не пустить. Например, ту самую Ани Лорак, которая предала Украину.

Кроме этого, как оказалось, это не весь список "запрещенных" персон в его ресторане. Клопотенко признался, что не хотел бы, чтобы в его ресторанах питалась Анна Алхим и Оля Полякова.

"В принципе те, кто в Украине это 90% людей тех, кого я уважаю, 10% — не уважаю. Кому бы я отказал бы в обслуживании? Я бы отказал Ане Алхим. Я обычно никому не отказываю, но я бы хотел бы отказать. Она просто из другого мира, так же как Ольга Полякова. Они для меня одинаковые. (ред. Оля Полякова) Она для меня странная. Я не говорю, что она делает, что-то плохое. Это не мои люди. Анна Алхим говорит на русском языке, этот весь движ тянется, этот весь прикол. Я абсолютно за другие ценности, за другие вещи, которые я делаю для государства. Я бы лучше этого не хотел видеть и не хотел знать", — признался Клопотенко.

Шеф-повар также пояснил, что не хотел бы, чтобы в его заведения ходили люди, которые имеют какие-то вопросы: "Какая разница", или не понимают ценности Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Клопотенко хочет украсть и посадить в клетку девушку.

Кроме этого, Фокус писал, что блогер-миллионерша из Франковска рассказала об ухаживаниях Евгения Клопотенко.