Майкл Дуглас позировал на фоне Андреевской церкви в Киеве (фото)

Актер также посетил Михайловский Златоверхий монастырь и Владимирскую горку. Майкл Дуглас примет участие в Саммит первых леди и джентльменов.

Related video

Звезда Голливуда, американский актер Майкл Дуглас, поддерживающий Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, 11 сентября прибыл в Киев. Лауреат "Оскара" уже успел полюбоваться достопримечательностями столицы. Об этом сообщает Управление туризма и продвижений КГГА, устроившее небольшую экскурсию для актера.

Во время прогулки Дуглас посетил Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь и парк "Владимирская горка". Он с интересом осмотрел живописные виды Днепра, после чего посетил величественную Андреевскую церковь.

Актер Майкл Дуглас в Киеве Фото: facebook.com/gotokyiv

"Почетный гость был поражен красотой архитектуры нашего любимого города, а также активно интересовался историческими событиями в Киеве", — говорится в сообщении Управления туризма.

12 сентября в Киеве состоится масштабный Саммит первых леди и джентльменов, организованный Еленой Зеленской. Майкл Дуглас, как посол доброй воли ООН, примет участие в этом мероприятии. Темой Саммита будет безопасность детей во время вооруженных конфликтов.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что Майкл Дуглас вышел на красную дорожку с двумя детьми.