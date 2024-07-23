Майкл Дуглас посетил праздник в Испании в компании 80-летних (видео)

Майкл вместе с женой отдыхает в Испании, где у него недвижимость, поэтому не упустил возможности поучаствовать в празднике для тех, кому под 80.

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Оскароносный американский актер Майкл Дуглас 25 сентября отметит свой 80-летний юбилей, но, как и многие знаменитости, он начинает праздновать эту дату заранее. Так, во время отдыха в Испании звезда поучаствовал в празднике в окружении своих сверстников, о чем рассказал в Instagram.

Майкл разместил видеоролик, в котором он взволнованно присоединяется к другим людям преклонного возраста на деревенской площади, возможно, в Вальдемосе, и подписал его: "Деревенский праздник для людей, которым исполняется 80 лет!".

На мероприятии присутствовали еще несколько человек, которым было на грани 80-летия, или только что отметивших юбилей, каждый со своими именными бейджами и индивидуальными вкусными блюдами. Отметим, что в Испании Дуглас оказался не случайно. У актера и его жены Кэтрин Зета-Джонс есть дом на Майорке, и там знаменитости проводят свой ежегодный отпуск.

Поклонники уже поздравили Майкла с наступающим днем ​​рождения и оставили приятные комментарии.

"Я смотрю на M.D и до сих пор вижу молодого Майкла Дугласа из "Улиц Сан-Франциско", "С днем ​​рождения, Майкл, заранее. Да благословит тебя Бог и доброго здоровья", "Приятного 80-летия!" – пишут под видео.

В недавнем интервью The Telegraph актер признался, что хоть он и является отцом 23-летнего Дилана и 21-летней Кэрис, ему не нравится, когда многие воспринимают его как дедушку этих молодых людей.

Он также рассказал, что теперь, когда его дети стали взрослыми, он готов отказаться от экстремальных занятий.

"Я сейчас просто проскользнул мимо. Я достиг того момента, когда речь идет о катании на лыжах и паре других занятий, за которыми я больше не могу успевать ни на каких основаниях. Но приятно, когда кто-то присматривает за тобой и может и сказать: "Ты в порядке, пап?".

Звезда похвалил своих детей за их ценности и подчеркнул, что они никогда не создавали проблем:

"Они были просто радостью. У нас не было проблем как таковых. У нас была прекрасная, прекрасная совместная жизнь. Дилан сейчас совсем не ходит в школу, а у Кэрис — еще один год обучения в колледже. Моя семья для меня — просто колоссальное море радости".

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с детьми

Дуглас добавил, что теперь, когда дети совсем взрослые, у них с женой появилось намного больше времени для себя.

Ранее Фокус писал, что Майкл Дуглас узнал, кем был его пра-пра-пра-дедушка.