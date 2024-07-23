Майкл Дуглас відвідав свято в Іспанії в компанії 80-річних (відео)

Майкл разом із дружиною відпочиває в Іспанії, де має нерухомість, тож не згаяв можливості взяти участь у святі для тих, кому під 80.

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Оскароносний американський актор Майкл Дуглас 25 вересня відзначить свій 80-річний ювілей, але, як і багато знаменитостей, він починає святкувати цю дату заздалегідь. Так, під час відпочинку в Іспанії зірка взяв участь у святі в оточенні своїх однолітків, про що розповів в Instagram.

Майкл розмістив відеоролик, у якому він схвильовано приєднується до інших людей похилого віку на сільській площі, можливо, у Вальдемосі, підписавши його: "Сільське свято для людей, яким виповнюється 80 років!".

На заході були присутні ще кілька людей, яким було на межі 80-річчя, або які щойно відзначили ювілей, кожен зі своїми іменними бейджами та індивідуальними смачними стравами. Зазначимо, що в Іспанії Дуглас опинився не випадково. У актора та його дружини Кетрін Зета-Джонс є будинок на Майорці, тож там знаменитості проводять свою щорічну відпустку.

Шанувальники вже привітали Майкла з прийдешнім днем народження і залишили приємні коментарі.

"Я дивлюся на M.D. і досі бачу молодого Майкла Дугласа з "Вулиць Сан-Франциско", "З днем народження, Майкле, заздалегідь. Хай благословить тебе Бог і доброго здоров'я", "Приємного 80-річчя!" — пишуть під відео.

У недавньому інтерв'ю The Telegraph актор зізнався, що хоч він і є батьком 23-річного Ділана і 21-річної Керіс, йому не подобається, коли багато хто сприймає його як дідуся цих молодих людей.

Він також розповів, що тепер, коли його діти стали дорослими, він готовий відмовитися від екстремальних занять.

"Я зараз просто прослизнув повз. Я досяг того моменту, коли йдеться про катання на лижах і кілька інших занять, за якими я більше не можу встигати на жодних підставах. Але приємно, коли хтось наглядає за тобою і може й сказати: "Ти гаразд, тату?".

Зірка похвалив своїх дітей за їхні цінності та наголосив, що вони ніколи не створювали проблем:

"Вони були просто радістю. У нас не було проблем як таких. У нас було прекрасне, прекрасне спільне життя. Ділан зараз зовсім не ходить до школи, а в Керіс — ще один рік навчання в коледжі. Моя сім'я для мене — просто безмежне море радості".

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс із дітьми

Дуглас додав, що тепер, коли діти зовсім дорослі, у них із дружиною з'явилося набагато більше часу для себе.

Раніше Фокус писав, що Майкл Дуглас дізнався, ким був його пра-пра-пра-прадідусь.