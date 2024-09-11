Майкл Дуглас позував на тлі Андріївської церкви в Києві (фото)

Актор також відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир і Володимирську гірку. Майкл Дуглас візьме участь у Саміті перших леді та джентльменів.

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Зірка Голлівуду, американський актор Майкл Дуглас, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 11 вересня прибув до Києва. Лауреат "Оскара" вже встиг помилуватися визначними пам'ятками столиці. Про це повідомляє Управління туризму та промоцій КМДА, яке влаштувало невелику екскурсію для актора.

Під час прогулянки Дуглас відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк "Володимирська гірка". Він з цікавістю оглянув мальовничі краєвиди Дніпра, після чого відвідав величну Андріївську церкву.

Актор Майкл Дуглас у Києві Фото: facebook.com/gotokyiv

"Почесний гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями в Києві", — йдеться в повідомленні Управління туризму.

12 вересня в Києві відбудеться масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. Майкл Дуглас, як посол доброї волі ООН, візьме участь у цьому заході. Темою Саміту буде безпека дітей під час збройних конфліктів.

Раніше, 11 липня, повідомлялося, що Майкл Дуглас вийшов на червону доріжку з двома дітьми.