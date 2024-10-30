"Вызов принят": Евгений Клопотенко встретился с Залужным и рассказал, какую задачу перед ним поставил генерал

Евгений Клопотенко узнал, какое блюдо не любит Валерий Залужный, поэтому принял решение изменить это и привить любовь генерала к украинскому блюду.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко встретился с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и показал как выглядит "железный генерал" сегодня. Фотографией Клопотенко поделился у себя на странице в Инстаграм.

Так, встреча состоялась в Лондоне. Как рассказал Евгений, он участвовал в организации благотворительного званого ужина во время которого было собрано ₴1,039,480. Шеф-повар уточнил, что часть средств уже направлена на авто 4х4, которое переоборудуют в скорую для эвакуации раненых с передовой. Остальную часть собранных средств распределят на Eco Flow военным, протезирование наших защитников, на индивидуальные аптечки.

Там же у него состоялась встреча с Валерием Залужным во время которой он узнал, что нынешний Посол Украины в Великобритании не любит традиционное украинское блюдо, амбассадором которого является Клопотенко.

"Залужный не любит борщ. Но мы заключили пари, что я это изменю. Так что следите за новостями в этом деле, короче. Не знаю, справлюсь ли я за 80 дней... но это пари стартовало именно в Лондоне. Вот так, началось все с благотворительности, а бонусом еще и господина Валерия в борщ теперь должна влюбить. Вызов принят. Целую", — написал Клопотенко.

Напомним, ранее мы писали, что Залужный показал свежее фото с женой на прогулке в Лондоне.

Кроме этого, Фокус писал, что пластический хирург ответил, делал ли Валерий Залужный пластические операции.