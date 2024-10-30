"Виклик прийнято": Євген Клопотенко зустрівся з Залужним і розповів, яке завдання перед ним поставив генерал

Євген Клопотенко дізнався, яку страву не любить Валерій Залужний, тому приянів рішення змінити це і привити любов генерала до української страви.

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Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко зустрівся з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та показав як виглядає "залізний генерал" сьогодні. Світлиною Клопотенко поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, зустріч відбулася у Лондоні. Як розповів Євген, він брав участь в організації благодійної званої вечері під час якої було зібрано ₴1,039,480. Шеф-кухар уточнив, що частина коштів вже направлена на авто 4х4, яке переобладнають на швидку для евакуації поранених з передової. Іншу частину зібраних коштів розподілять на Eco Flow військовим, протезування наших захисників, на індивідуальні аптечки.

Там же у нього відбулася зустріч з Валерієм Залужним під час якої він дізнався, що нинішній Посол України у Великій Британії не любить традиційну українську страву, амбасадором якої є Клопотенко.

"Залужний не любить борщ. Але ми уклали парі, що я це зміню. Так що слідкуйте за новинами в цій справі, коротше. Не знаю, чи впораюсь я за 80 днів… але це парі стартувало саме в Лондоні. Ось так, почалося все з благодійності, а бонусом ще й пана Валерія в борщ тепер маю закохати. Виклик прийнято. Цьом", — написав Клопотенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Залужний показав свіже фото з дружиною на прогулянці в Лондоні.

Крім цього, Фокус писав, що пластичний хірург відповів, чи робив Валерій Залужний пластичні операції.