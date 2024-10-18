"Меня будут ненавидеть": Евгений Клопотенко признался, пойдет ли в политику (видео)

Евгений Клопотенко не отказывается от того, что в будущем может работать в направлении политики, однако пока эти вопросы в своей карьере он не поднимает.

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37-летний украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко прокомментировал, собирается ли идти в политику и какое министерство может возглавить. Подробностями своего политического будущего Клопотенко поделился в интервью Славы Демина.

Так, в свое время Евгений Клопотенко заявлял о своих политических амбициях, говоря, что если до 45 лет он не реализует себя как муж и отец, тогда он начнет развивать политическую карьеру. Слава Демин уточнил, изменились ли у повара мысли относительно этого, на что Клопотенко ответил, что считает неуместным говорить о политике во время, когда идет война. Однако, добавил, что сейчас он фактически уже в политике, ведь сейчас сотрудничает с пятью различными министерствами, которые работают над развитием государства.

"Во время полномасштабного вторжения говорить о политике, кто куда пойдет, я думаю нет смысла, не надо эти все разговоры вести. Сейчас начали говорить, что партии формируются, что-то происходит. Я уже в политике. Поэтому, что такое пойти в политику? А зачем? Я и так работаю с министерствами — Министерством образования, Министерством экономики, Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел, Министерством культуры. Пять министерств с которыми я работаю каждый день. Я делаю изменения, я назначаю кучу людей, мы будем открывать свой профтех, мы будем переучивать поваров. Мы делаем всю систему", — сказал Клопотенко.

По его словам, он когда задумывается над политическим будущим, то пока не понимает, какую все же должность он может занимать. Он также добавил, что пока считает целесообразным быть на том месте, где он есть сейчас.

"Много изменений можно делать когда ты возле политики. Если ты в середине политики, мой рейтинг сразу упадет, потому что сразу меня будут ненавидеть. Я не вижу кем я именно? Звучит пойду в политику. Я начинаю разбирать — куда? На какую должность?" — сказал Клопотенко.

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Клопотенко снял китель шеф-повара и вышел в стильном образе на подиум Fashion Week.

Кроме этого, Фокус писал, что Евгений Клопотенко признался, сколько тысяч долларов тратит в месяц.